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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

واژگونی یک خودرو در آزادراه پیامبر اعظم ۳ کشته درپی داشت

واژگونی یک خودرو در آزادراه پیامبر اعظم ۳ کشته درپی داشت

تبریز – واژگونی خودرو پراید در آزادراه پیامبر اعظم سه کشته درپی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز جمعه در آزادراه پیامبر اعظم و در حوالی روستای تارقلی هشترود اتفاق افتاد و باعث کشته شدن سه نفر شد.

در اثر واژگونی پراید سه نفر مسافر این خودرو که دو مرد و یک زن بودند در دم جان باختند.

کد مطلب 3833610

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