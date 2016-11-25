واژگونی یک خودرو در آزادراه پیامبر اعظم ۳ کشته درپی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح امروز جمعه در آزادراه پیامبر اعظم و در حوالی روستای تارقلی هشترود اتفاق افتاد و باعث کشته شدن سه نفر شد.

در اثر واژگونی پراید سه نفر مسافر این خودرو که دو مرد و یک زن بودند در دم جان باختند.