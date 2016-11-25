به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه نهاوند ضمن تبریک و تسلیت ایام اندوه اهلبیت (ع) و توصیه به تقوای الهی بابیان روایتی از امام سجاد (ع)، گفت: از خدا بترسید و ترس از خداوند را بهوسیله تقوا کسب کنید.
وی با توصیه به اینکه مسلمین باید سعی بر نزدیک شدن به خداوند داشته باشند، تصریح کرد: مهمترین راههای رسیدن و نزدیک شدن به خداوند متعال اقامه نماز، پرداخت زکات و صدقه و صلهرحم است.
امامجمعه نهاوند در ادامه با اشاره به رهنمودهای امام خمینی و رهبری معظم انقلاب، گفت: امام خمینی(ره) منشأ اختلافات موجود در جهان اسلام را تفرقه میان مسلمین میدانست و امروز هم شاهد این اختلافها و تفرقهها هستیم.
وی گفت: اگر امروز آمریکا عربده میکشد و اسرائیل در حاشیهای امن در حال توطئه علیه مسلمین است به سبب تفرقه میان مسلمانان است.
حجتالاسلام مغیثی با اشاره به جنایات آل سعود بهظاهر مسلمان علیه مردم مظلوم و بیدفاع یمن، گفت: امروز هرچه جنایت در جهان اسلام رخ میدهد از جنایات داعش گرفته تا جنایات ارتش نیجریه علیه شیعیان نیجریه به دستور و توطئهچینی آمریکا است.
وی در ادامه راهپیمایی اربعین را مهمترین فریاد مکتب اهلبیت و تشیع عنوان کرد و گفت: راهپیمایی اربعین نماد صلح، همدلی و مساوات شیعیان در برابر وهابیت خبیث عربستان است.
امامجمعه نهاوند بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب بسیج را ضامن حفظ نظام عنوان کردند، تصریح کرد: متهم کردن بسیج به تندروی همچنان که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکیددارند به تندروی بخشی از اعمالنفوذ دشمن بر برخی افراد و افکار است.
وی بسیج متعلق به هیچ حزب و گروهی نیست بلکه متعلق به انقلاب اسلامی و بر خواسته از متن مردم است، تصریح کرد: بسیج بهعنوان شجره طیبه انقلاب اسلامی، به آحاد ملت بزرگ ایران تعلق دارد و نباید آن را به جناح و یا گروه خاصی نسبت دهیم.
حجتالاسلام مغیثی با تأکید بر اینکه بسیج مدافع حقیقی تفکر اصیل انقلابی در کشور است، افزود: تفکر انقلابی مهمترین نیاز کشورمان درصحنههای مختلف بوده و امروز نیز به این تفکر اصیل بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم.
وی بابیان اینکه امروز بسیج باگذشت سالها از عمر خود به یک درخت بزرگ و مستحکم و باریشهای برای انقلاب تبدیلشده است، خاطرنشان کرد: بسیج همواره خنثیکننده توطئهها و فتنههای دشمنان علیه انقلاب اسلامی بوده است.
امامجمعه نهاوند تضعیف نیروی اصیل و مردمی بسیج را خیانت بزرگی به انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل دانست و تصریح کرد: متأسفانه عدهای از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب و تشکیل این نیروی مردمی، خط تخریبی علیه بسیج را دنبال میکردند که تا به امروز نیز ادامه دارد.
امامجمعه نهاوند با تأکید بر اینکه این عده خاص باید بدانند که تلاشهای آنها هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید و بسیج همواره موردحمایت آحاد ملت ایران باقی خواهد ماند، بیان داشت: اهتمام به قوام و استحکام این شجره طیبه ضامن استواری نظام و کشور خواهد بود.
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