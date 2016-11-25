مساعدت و رفع خلاهای موجود حوزه سلامت/ هلال احمر متعلق به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرمحسن ضیائی ظهر امروز جمعه در آیین افتتاح درمانگاه شبانه روزی بعثت جمعیت هلال احمر شهرستان شوشتر با گرامیداشت هفته بسیج و مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: یاد همه آنهایی که نگذاشتند یک وجب از خاک خوزستان از ایران جدا شود، همیشه جاودانه است.

وی، هلال احمر خوزستان را هلال احمری معتبر و قدیمی معرفی کرد و افزود: به خاطر سوابق ارزشمند هلال احمر خوزستان، مردم به این مجموعه اعتماد دارند و به همین دلیل، اعتبارات، موقوفات و هبه های زیادی در اختیار این جمعیت می گذارند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با تاکید بر اینکه هلال احمر نهادی دولتی نیست و افتخارش بر مردمی بودنش است، تصریح کرد: هر جا از ظرفیت های مردمی استفاده شده، قدرت و توان هلال احمر نیز دو چندان شده است.

سود واقعی رضایت مردم از خدمات است

ضیائی با اشاره به اینکه یکی از وظایف هلال احمر موضوع درمان است و در حال حاضر بیمارستان و درمانگاه های بسیاری زیر نظر هلال احمر فعالیت می کنند، گفت: هلال احمر رقیب بخش خصوصی در حوزه سلامت نیست بلکه هدف پر کردن خلاهای موجود و مساعدت به بحث سلامت است.

وی با اشاره به تلاش مستمر برای رفاه حال مردم تاکید کرد: در جمعیت هلال احمر به دنبال سودآوری و منفعت طلبی نیستیم و هر آنچه در جمعیت وجود دارد متعلق به مردم و برای خدمت به آنهاست. اگر مردم از این خدمات راضی باشند آن وقت هلال احمر سود واقعی داشته است.

مردم خوزستان شایسته دریافت بهترین خدمات درمانی هستند

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با قدردانی از سرمایه گذار درمانگاه شبانه روزی بعثت شوشتر و همه افرادی که برای نوسازی، تجهیز و آماده سازی درمانگاه تلاش کردند، عنوان کرد: امیدواریم این درمانگاه بتواند خدمات موثری را به مردم منطقه ارائه دهد.

ضیائی در پایان با تاکید بر اینکه مردمی که در خورستان زندگی می کنند شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، گفت: همینجا آمادگی خود را برای حمایت از پرژوه هایی که در راستای رفاه حال مردم باشد، اعلام می کنم.