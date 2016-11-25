به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی- سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به مناسبت های دهه پایانی سفر چون رحلت رسول خدا، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، گفت: از زمان حضرت آدم تا کنون یک اصل ثابت بوده که همان کلمه حق و توحید است.

وی افزود: اولین کلمه و دعوت رسول خدا «قولوا لا إله إلا الله، تفلحوا» بوده و لذا مدیریت ثابت عالم منوط به کلمه توحید و حق است.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: اگر به این کلمه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا و کلمه توحید و حق توجه داشته باشیم امت الهی و ابراهیمی می مانیم.

توحید و حق ضامن بقای عالم است

آیت الله علما، بقای عالم را بر کلمه توحید و حق دانست و تاکید کرد: این کلمه می تواند بقای عالم را حفظ کند.

وی افزود: آنچه دل ها، فکرها و جان های مومنین را جمع و متصل می کند ایمان بوده و آنچه باعث تفرقه می شود نقطه مقابل ایمان است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: باطل همیشه تفرقه به دنبال دارد و ایمان و کلمه توحید است که به عالم بقا می دهد.

وی خاطرنشان کرد: پیامبران نیز برای بقا و تبیین همه کلمه توحید و حق آمدند و کامل ترین و جامع ترین آنها رسول خدا بود.

رسول خدا(ص) میهمن بر همه پیامبران است

آیت الله علما گفت: حضرت عیسی که بشارت رسول خدا را می دهد، نکته خاصی دارد و شاید بتوان آن را اینگونه تعبیر کرد که رسول خدا مهیمن بر همه پیامبران و کتاب او مهیمن بر همه کتب آسمانی است. لکن این بشارت به همین دلیل است.

وی افزود: کار پیغمبران، تفسیر انسان است و این بالاترین خدمتی است که به انسان می‌شود.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: دیگر کتب آسمانی نیز همین کار را می کردند اما هیمنه رسول خدا، او را تبدیل به شخصیتی استثنایی در عالم کرده است.

وی گفت: هیچ شخصیتی در مقامالات الهی و معنوی چون رسول خدا نیست و او عبد مطلق و مظهر نور سماوات و ارض است و به اهل زمین و آسمان بشارت و نور می دهد.

آیت الله علما با بیان اینکه ما نیز مفتخر به امت رسول خدا هستیم گفت: این موضوع هم افتخار است و هم مسئولیت ما را سنگین می کند.

تمام شئون زندگیمان باید توحیدی و اسلامی باشد

وی تاکید کرد: باید اخلاقمان، رفتارمان، فکرمان، مسیرمان، سبک زندگیمان - که خیلی مهم و مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و به معنای زندگی اسلام پسندانه و پیغمبر پسند است- و تمام شئونمان، توحیدی و اسلامی باشد.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگر سخنانش با اشاره به فرمایشات امام راحل گفت: از اول بسم الله انقلاب، توحید در سخنان امام موج می زد.

وی با یادآوری سیره و روش رسول خدا (ص) گفت: رسول خدا به مادرس مدیریت سیاست، مدیریت نظامی و... و. داد و امروز ما با صدای بلند می توانیم اعلام کنیم که حرکت سیدالشهدا نیز به برکت توحید و حقیقت قولوا لا إله إلا الله، تفلحوا بوده است.

آیت الله علما گفت: آنکه به آمریکا می گوید هیچ غلطی نمی تواند بکند، از قوت کلمه توحید و قولوا لا إله إلا الله، تفلحوا است، و قوت این کلمه است که باعث شده انقلاب خودش را با این اقتدار و عظمت به جهان نشان دهد.

وی با یادآوری اینکه، ما به عنوان امت رسول خدا وظیفه سنگین داریم تاکید کرد: پیغمبر حقیقت کلام الله است.

بسیج از الهامات الهی بود که به قلب امام راحل الهام شد

آیت الله علما با اشاره به ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام راحل گفت: امام فرمان تشکیل بسیج و سپس بسیج ۲۰ میلیونی و کم کم بسیج ۸۰ میلیونی را داد. بسیجی که رهبری فرمود این از الهامات الهی بود و به دل امام راحل الهام شد.

وی با اشاره به ۷ آذر آغاز دهه وقف و تاکید بر ترویج این فرهنگ الهی گفت: هم اکنون وقف حتی در اروپا و پاریس نیز دیده می شود و اثرات بالایی نیز بر جامعه دارد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به سالروز نیروی دریایی گفت: امروز نیروی دریایی هم در دریای خزر و هم خلیج فارس حضور دارند و اقتدار نظام اسلامی را رقم می زنند.

وی افزود: دوشنبه مصادف با ۲۸ صفر نیز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) است که این ایام را نیز تسلیت می گوییم.

قدرت بسیج عامل پیروزی کشورهای اسلامی است

آیت الله علما بار دیگر به هفته بسیج اشاره کرد و گفت: امروز قدرت بسیج است که به جهان صادر شده و این قدرت بسیج عامل پیروزی سوریه، لبنان، یمن و... است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص پیاده روی اربعین حسینی گفت: ایشان خطاب به جوانان و بسیجیان بر انتقال ارزش ها تاکید کردند و فرمودند بسیجیان امانتدار خوبی بودند و باید این امانت دست به دست و نسل به نسل به جوانان آینده کشور منتقل شود.

قدرت بسیج ۳۶ سال استکبار را از ما دور نگه داشته است

خطیب جمعه کرمانشاه هم چنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بصیرت افزایی گفت: بصیرت یک سرمایه است و حتی آنهایی که مدعی نخبه گری دارند، اگر بصیرت نباشد، هیچی ندارند و قوت همه ما همین آگاهی بیداری و بینش است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در فراز دیگر فرمودند بسیج لشکر انقلاب است، هیچ چیز آمریکا با ما از نظر پول و قدرت با ما برابر نیست اما ۳۶ سال است بسیج آن را دور نگه داشته است.

آیت الله علما بر تقویت روحیه بسیجی و قدرت بسیج تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری بسیج را عامل حفظ نظام اسلامی دانسته و فرمودند بسیج بن بست ندارد.

وی با اشاره به فعالیت های اثرگذار بسیج در حفظ نظام اسلامی گفت: از اول انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس بسیج خودش را نشان داده است.

لزوم توجه به کلمه نفوذ

به گفته خطیب جمعه کرمانشاه، مقام معظم رهبری در سال های اخیر، هم چنین کلمه نفوذ را بارها تکرار کرده اند که همه از جمله فرماندهان بسیج و... و. باید به شدت آن را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اخبار اخیر در مورد اعمال جدید تحریم ها از سوی آمریکا گفت: رهبری فرمودند که ما با اتکا به مردم از هیچ قدرتی هراس نداریم.

آیت الله علما تصریح کرد: دستگاه های دولتی مسئولیت دارند و الا مجلس و رهبری اعلانی را اعلام کردند و فرمودند که من خوشبین نیستم، چرا که اینان ۷۰ سال است نه در اینجا بلکه در جهان امتحان پس داده اند.

متاسفانه دانشگاه های ما کسانی را دعوت می کنند که ۸ سال برای آمریکا اشک تمساح می ریزند

وی در جای دیگر با اشاره به بیانات امام راحل گفت: امام فرمودند که خروجی دانشگاه های ما باید جوان مسلمان باشد، اما متاسفانه کسانی را دعوت می کنند که اینگونه نیستند.

خطیب جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: دیدیدم که آمریکا و کاندیداهای آنان در انتخابات آنچه که مقدور بود رو کردند. و دیگر در پشت پرده چه است خدا می داند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه می بینیم دانشگاه های ما کسانی را دعوت می کنند که ۸ سال اشک تمساح برای کسانی که ۷۰ سال به ما ظلم کرده اند می ریزند.

وی با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ مفید او را از علمای برجسته اسلامی دانست که اثرات زیادی بر جامعه داشته است.

وی در پایان بار دیگر به پیاده روی اربعین حسینی امسال اشاره کرد و از مسئولین استان برای خدمات رسانی به زائران حسینی تقدیر و تشکر کرد که توانستند سهم استان کرمانشاه را در این زمینه به خوبی ادا کنند.