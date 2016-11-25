حاکمیت فرهنگ بسیجی داروی درمان دردهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسلامی تبار ظهر امروز، در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان تشکیل بسیج مستضعفین، را نشانه ژرف نگری امام راحل دانست و اظهار داشت: امام خمینی(ره) به درستی تشخیص داد برای حفظ و ماندگاری انقلاب نیاز به نیرویی آماده است که کشور را در برابر تهدیدهای دشمنان حفظ کند.

وی با بیان اینکه بسیج نه یک نیروی نظامی محدود بلکه به عنوان یک تفکر و فرهنگ مطرح است، ابراز داشت: همان گونه که بسیجیان در دوران دفاع مقدس در برابر تجاوز صدام جنایتکار با صلابت ایستادند بعد از جنگ نیز در عرصه های خدمت رسانی، موفقیت‌های علمی و همچنین مقابله با فتنه ها نظیر فتنه ۸۸ نقش انکارناپذریری را ایفا کردند.

امام جمعه موقت کاشان تصریح کرد: تنها داروی درمان دردهای کشور که استعمارگران و وابستگان و جاهلان داخلی بیش از ۲۰۰ سال است که بر این ملت تحمیل کرده اند حاکمیت فرهنگ بسیجی بر جامعه است.

اسلامی تبار سپس به تشریح مفهوم فرهنگی بسیجی پرداخت و گفت: این فرهنگ به معنای آمدن همه نیروها با حداکثر امکانات در صحنه عمل و در تمام عرصه ها نظیر علم، فرهنک و اقتصاد و به مفهوم نترسیدن از دشمن با ایمان و توکل و همچنین تبدیل کردن تهدیدات به فرصت ها است.

وی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی باید در تمام سطوح نظیر حوزه های علمیه و دانشگاه ها و به خصوص رده های بالا و ارکان حاکمیت نظیر دولت، مجلس و قوه قضائیه حاکم شود بیان داشت: تنها راه رفع گرفتاری هایی که در دو قرن اخیر دشمنان برای کشور ما به وجود آورده اند حاکمیت تفکر بسیجی است.

امام حمعه موقت کاشان تأکید کرد: اگر امروز قوه قضاییه با حرکت انقلابی و بسیجی بدون توجه به نعره‌های مفسدان اقتصادی، طومار آنها را در هم بپیچد تا دیگر ملت ایران شاهد دست اندازی به بیت‌المال مسلمین نباشد.