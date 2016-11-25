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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

اخبار امنیتی سوریه؛

حملات هوایی به مواضع داعش در دیرالزور/ پیشروی‌های گسترده در حلب

حملات هوایی به مواضع داعش در دیرالزور/ پیشروی‌های گسترده در حلب

نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد خود با گروه های تروریستی در حلب، مواضع داعش در حومه دیرالزور را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، درگیری ها میان نیروهای ارتش سوریه با گروه های تروریستی در نقاط مختلف این کشور با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه با عناصر گروه موسوم به «جیش الفتح» در محورهای مساکن هنانو در حلب به شدت درگیر هستند و برخی یگان های ارتش نیز پیشروی داشته اند.

ارتش سوریه همچنین مواضع ترویست های داعش را در محور الجفره در جنوب شرق دیرالزور هدف حمله موشک هدایت شونده قرار داد که منجر به هلاکت و زخمی شدن تروریست ها شد.

جنگنده های ارتش سوریه نیز مراکز تجمع تروریست های داعش را در محور الجفره، حویجه صکر و حومه فرودگاهی در جنوب شرقی دیرالزور بمباران کردند.

کد مطلب 3833638

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