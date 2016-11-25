ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی آل‌ هاشم در خطبه‌ های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور و پرتعداد مردم در مصلی اعظم این شهر برگزار شد با اشاره به نزدیک شدن روزهای آخر ماه صفر اظهار داشت: باید از تمام مردم و عزاداران حسینی تشکر کنم چراکه در ماه محرم و صفر به خوبی به عزاداری پرداختند.

وی سپس گفت: از مردم بزرگ و ولایت مدار آذربایجان نیز تشکر می کنم که در روزهای گذشته و در عزاداری های مختلف حضور پررنگی داشتند و بدون شک در عزاداری ۲۸ صفر نیز ارادت خود را به ائمه اطهار و پیامبر اکرم(ص) نشان خواهند داد.

امام جمعه موقت تبریز همچنین با اشاره به درگذشت مداح بزرگ شیعیان سلیم موذن ‌زاده اظهار داشت: وی یکی از مداحان بزرگ زمان بود که جا دارد به همه شیعیان تسلیت بگویم چراکه این ضایعه بزرگی برای عزاداران کشورمان است.

آیت الله آل‌ هاشم به ۷ آذر سالروز تشکیل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی در زمان های مختلف به خصوص در دوران جنگ تحمیلی خدمات ارزنده ای به این نظام ارائه کرد و همچنین الان نیز خدمات زیادی ارائه می دهد.

بسیج پشتوانه انقلاب اسلامی است

وی سپس به آغاز هفته بسیج اشاره کرد و ابراز داشت: تشکیلات بزرگ بسیج به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر سال ۵۸ تشکیل شد و خوش به سعادت کسانی که شبانه ‌روزی در بسیج فعالیت کرده و افتخار آفرینی می‌ کنند.

امام جمعه موقت تبریز با تاکید بر اینکه بسیج پشتوانه انقلاب اسلامی است، ادامه داد: امام راحل یک دعا برای بسیجیان کردند و رحمت و برکت خداوند متعال را بر بسیج مستضعفین خواستند که این دعا در همه لحظات همراه آنها است.

آیت الله آل‌ هاشم سپس با بیان اینکه بسیج بازوی انقلاب است، افزود: در بسیج هرگز بن‌ بستی وجود ندارد و بسیجیان در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی همیشه همراه سپاه و ارتش بوده ‌اند.

وی سپس با تاکید بر اینکه بسیج در دوران سازندگی نیز خدمات ارزنده ای ارائه کرد، گفت: بسیجیان لشگر انقلاب هستند و این لشگر مخلص خدا در تمام دوران ایفای نقش موثر داشتند.

وی به ضرورت تربیت نسل جوان و نوجوان در بسیج نیز اشاره کرد و گفت: باید با تربیت نیروهای جوان بصیرت افزایی در کشور بیشتر شود.

امام جمعه موقت تبریز با تاکید بر ایتکه بسیج باید در همه لحظات در میدان باشد، ادامه داد: باید بسیج همیشه در صحنه باشد.