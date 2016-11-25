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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

جشنواره فرهنگی ورزشی در جزیره خارگ برگزار شد

جشنواره فرهنگی ورزشی در جزیره خارگ برگزار شد

بوشهر - به مناسبت هفته بسیج، جشنواره فرهنگی ورزشی در جزیره خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد اسلامی رئیس ورزش و جوانان خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی به مناسبت هفته بسیج و روز نیروی دریایی ارتش با حضور پرشور اهالی شریف در مجموعه شهید اباش برگزار شد. 

وی افزود: این مسابقات در رشته‌های متنوع ورزشی و در رده‌های سنی مختلف برای خانواده ها برگزار شد. 

اسلامی تصریح کرد: این مسابقات با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارلله خارگ، اداره ورزش و جوانان، امور ورزش مدیریت خدمات پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران، هیئت ورزش همگانی و نیروی دریایی ارتش برگزار شده است.

کد مطلب 3833651

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