جشنواره فرهنگی ورزشی در جزیره خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد اسلامی رئیس ورزش و جوانان خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی به مناسبت هفته بسیج و روز نیروی دریایی ارتش با حضور پرشور اهالی شریف در مجموعه شهید اباش برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در رشته‌های متنوع ورزشی و در رده‌های سنی مختلف برای خانواده ها برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: این مسابقات با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارلله خارگ، اداره ورزش و جوانان، امور ورزش مدیریت خدمات پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران، هیئت ورزش همگانی و نیروی دریایی ارتش برگزار شده است.