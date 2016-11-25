  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

اخبار امنیتی یمن؛

زخمی شدن تصویربردار شبکه المسیره در تعز/ ناکامی پیشروی متجاوزان

زخمی شدن تصویربردار شبکه المسیره در تعز/ ناکامی پیشروی متجاوزان

زخمی شدن تصویربردار شبکه المسیره در استان «تعز» و ناکامی مزدوران سعودی در پیشروی‌های خود در نجران از جمله مهمترین اخبار امنیتی یمن محسوب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری میان نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با متجاوزان و مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، تصویربردار شبکه المسیره وابسته به انصارالله یمن بر اثر شلیک تک تیرانداز مزدوران سعودی در منطقه الضباب در استان تعز زخمی شد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن نیز پیشروی ارتش سعودی به سمت مواضع رزمندگان یمنی را در الربوعه واقع در عسیر خنثی کردند.

همچنین پیشروی مزدوران سعودی از گذرگاه الخضراء در نجران به سمت گذرگاه البقع ناکام ماند و شماری از آنها به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.

کد مطلب 3833657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها