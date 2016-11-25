زخمی شدن تصویربردار شبکه المسیره در تعز/ ناکامی پیشروی متجاوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری میان نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با متجاوزان و مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، تصویربردار شبکه المسیره وابسته به انصارالله یمن بر اثر شلیک تک تیرانداز مزدوران سعودی در منطقه الضباب در استان تعز زخمی شد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن نیز پیشروی ارتش سعودی به سمت مواضع رزمندگان یمنی را در الربوعه واقع در عسیر خنثی کردند.

همچنین پیشروی مزدوران سعودی از گذرگاه الخضراء در نجران به سمت گذرگاه البقع ناکام ماند و شماری از آنها به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.