مجلس نباید محل تاخت و تاز احزاب و جناح های سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا صفایی حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه سیریک با انتقاد شدید به بی تعصبی بعضی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حق و حقوق مردم شهرهایشان، بیان داشت: با توجه به اینکه مجلس در راس تمام امورات کشور قرار دارد به همین سبب مجلس و مجلسیان مورد توجه دشمنان نظام قرار دارند وامکان اینکه دشمنان استفاده از آنها برای رسیدن اهداف شومشان بکاربگیرند زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید روحیه حق طلبی داشته باشند، بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امید جامعه و مسئولان و سکانداران کشور هستند که با ظهور انقلاب اسلامی دوران جدیدی از یک مجلس توانا و قدرتمند با شرایط دفاع از شهروندان بخصوص حمایت از مظلومین در صدر کار خود قرار داده اند.

امام جمعه سیریک با اشاره به اینکه مجلس محلی مقدس است، گفت: مجلس نباید عرصه تاخت و تاز احزاب و گروهای سیاسی برای رسیدن به اهداف خودشان باشند.

حجت الاسلام صفایی در ادامه با تسلیت سالگرد رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد: ماهیت دین اسلام که حضرت محمد (ص) در راس آن است در واقع همان حمایت از حق و حقوق افراد و ملت های تحت ستم است.

وی با تبریک به مناسبت روز بسیج مستضعفان گفت: در روز پنجم آذر بسیجیان همراه با دیگر بسیجیان کشورمان تجمع بزرگی تشکیل دادند که تجلی و بزرگی این نهاد مردم به عرصه نمایش گذاشتند.

وی اضافه کرد: فرهنگ بسیجی توسط خود بسیجیان به خیلی از کشورهای جهان مصادره شده که آن کشورها اکنون سر لوحه کاری خود قرار داده اند.

وی با گرامیداشت هفتم آذر روز نیروی دریایی و تقدیر از تلاش های دریادلان این نیرو اظهار کرد: اکنون ارتش تمامی حرکات ها در مرزهای آبی را رصد و تحلیل می کند و با ایجاد ظرفیت های جدید در بین این نیروها هیچگاه غافلگیر نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه نیروی دریایی ارتش بزرگترین طرح توسعه مکران در کرانه خلیج فارس و دریای عمان را عهده دار شده است، خاطر نشان کرد: عملیاتی و اجرایی شدن این طرح منطقه مکران که چتر آن بر روی سه شهرستان در بر می گیرد منجر به آبادی و توسعه این منطقه خواهد شد.

وی با تاکید بر حفظ آثار وقف در جامعه و با اشاره به روز وقف افزود: وقف در بین افراد یک جامعه باعث خیر و برکت درآن جامعه می شود و با توجه به چنین نعمت هایی که خداوند به ما عطاء کرده باید بدنبال وقف مال و اموال خود باشیم.

وی با انتقاد ازعدم راه اندازی اداره اوقاف درسیریک گفت : با وجود اینکه مردم سیریک نسبت به دادن وقف اموال خود پیش تاز هستند اما اداره اوقاف نیست که بدنبال این موضوع باشد.

امام جمعه سیریک در ادامه با محکوم کردن حمله تروریستی در حله عراق که منجر به شهید شدن هم زائران ایرانی و دیگر کشورهای مسلمان شد، بیان داشت: با ریختن خون شهیدان شیعه ، درخت اسلام تناور تر می شود و هرچه این درخت بزرگتر شود یقین باعث نابودی دشمنان می شود.

حجت الاسلام صفایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بین بسیجیان مبنی بر اینکه تمدید تحریم ها علیه ایران به مدت 10 سال دیگر از نشانه های این است که نباید به آمریکا اعتماد کرد تصریح کرد: با توجه به زحمات وزیر امور خارجه ایران و تیم مذاکره کننده کشورمان، قطعنامه ای تحت عنوان برجام ایجاد شد که تنها نتیجه این مذاکرات به یقین رسیدن بی اعتمادی ایرانیان نسبت به آمریکا شده است.