مدارس ابتدایی و پیش دبستانی گلستان شنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی، بعد از ظهر جمعه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در دفتر فرماندار آزادشهر برگزار شد، اظهار کرد: شبه علاوه مقاطع ابتدایی در شهرهای گلستان، تمام مدارس نقاط کوهستانی استان هم تعطیل است.

وی ادامه داد: مدارس استثنایی استان هم در تمام مقاطع تحصیلی به علت برودت هوا، سرما و یخ زدگی معابر عمومی تعطیل است.

وی تصریح کرد: در مهر ماه امسال به تمام مدارس استان ابلاغ شد نسبت به تهیه سوخت جایگزین اقدام کرده و با رصد میدانی وضعیت خود را گزارش دهی کنند.

وطنی بیان کرد: تعطیلی مدارس در روزهای آینده در هر شهرستانی با توجه به وضعیت آن نقطه به عهده فرماندار همان شهرستان است و اگر شهرستانی تعطیلی داشته باشد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: در طی ۱۱ روز اخیر شش روزه تعطیلی داریم که برای دانش آموزان مشکل ساز بوده و باید در ادامه کار با تدابیری که اندیشیده می شود جبران شود و بحث آموزش آن‌ها دچار اختلال نشود.