امام خمینی (ره) با تشکیل بسیج انقلاب را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای با بیان اینکه مسئولان و مدیران در بخش سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی از بسیج حمایت کنند افزود: اگر همچون گذشته به این پایداری با این تشکل ادامه دهیم آینده خود را تضمین کرده و این تفکر بسیجی و تشکیل آن از سوی امام خمینی (ره) با کیاست در آیات قرآن کریم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: باید به بسیج اقتصادی اهمیت داده و بسیجیانی را که در عرصه صنعت و تولید گام برمی‌دارند حمایت و همکاری‌های لازم را برای ایجاد زمینه پیشرفت آنها فراهم آورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: در این میان افرادی هستند که به جای کمک به این افراد زیر پایشان را خالی کرده که یک کار ناشایست است و هیچ تفاوتی با کار دولت‌های‌ غربی ندارند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با انتقاد از بالا بودن میزان تکدی گری در ارومیه اظهارداشت: تکدی‌گری چهره شهر ارومیه را زشت کرده و باید با همکاری شهرداری و فرمانداری به این موضوع خاتمه داد.

وی با تسلیت ایام رحلت پیامبر(ص) اظهار داشت: مقام تمامی موجودات حتی ائمه معصوم(ع) از شان پیامبر اکرم (ص) پایین‌تر بوده و ایشان نخستین کسی است که صلوات خداوند متعال و فرشتگانش به ایشان در قرآن کریم ذکر شده و این نشان از جایگاه بلند مرتبه و والای ایشان در نزد خداوند متعال ناشی می‌شود.

امام جمعه ارومیه گفت: پیاده‌روی اربعین یکی از همایش‌های بزرگ شیعیان در عرصه جهانی و یکی از معجزات بزرگ اباعبدالله (ع) است که چندین میلیون نفر برای زیارت ایشان عازم کربلای معلی می‌شوند و هر کسی که نشانه‌های خداوند متعال را با عظمت بشمارد صاحب تقواست.

وی عنوان کرد: هر فردی که به پیاده‌روی اربعین حسینی برود برای هر قدم وی یک هزار ثواب ثبت شده و این یک از نعمات بزرگ الهی است و در این باره عده‌ای پیاده روی اربعین را عبس می‌دانند که یک اشتباه بزرگ است و هر کسی این امر را بیهوده بپندارد نشانی از اسلام در وی وجود ندارد.