مردم با تفکر بسیجی در مقابل سختی ناشی از تحریم ها ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج، اظهار کرد: اربعین امسال فقط بر دل گروه‌های تکفیری داعش داغ نگذاشته است بلکه این اجتماع عظیم بشری رعب و وحشت به جان جبهه استکبار انداخت.

وی در ادامه گفت: این اجتماع بزرگ بشری در منطقه ای برگزار شد که مدت ها جنگ زده و نا امن است قسمتی از این منطقه در دست تروریست ها و قسمتی دیگر تهدیدات تروریست ها مردم را آزار می دهند.

خطیب جمعه کرج اضافه کرد: مهمترین پیام اربعین که به همه جهان مخابره شد این است که اسلام زنده است و علی رغم همه دشمنی ها برای از بین بردن اتحاد مسلمانان، دشمنان موفق نبوده اند.

آیت الله حسینی همدانی خطاب به ائمه جمعه تاکید کرد: باید نسبت به بدعت ها روشنگری کنید تا مردم بدانند که دست هایی در کار است تا این بدعت ها اشاعه پیدا کند.

وی در بخش دیگری به بدعت های که در ماه ربیع الاول باب شده است اشاره کرد و گفت: دشمن از این بدعت ها بهره می برد، بدعت هایی که ریشه دینی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: نسبت به بدعت ها روشنگری کنید تا مردم بدانند که دست هایی در کار است تا این بدعت ها اشاعه پیدا کند.

آیت الله حسینی همدانی همچنین با اشاره به روز وقف، گفت: موقوفه در استان البرز کم است و این مهم به دلیل مهاجرپذیر بودن البرز است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود، گفت: وقف بسیار سنت حسنه ای است که باید در جامعه گسترش یابد.

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری با اشاره به سالروز شهادت شهید مدرس، گفت: قانونگذاری صحیح وظیفه مجلس است و نباید وابستگی به جناح های سیاسی داشته باشد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه مجلس نباید وابستگی به کانون های زر و ثروت داشته باشد، گفت: نمایندگان مجلس باید مدرس گونه از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان بسیج، گفت: نکاتی که رهبری در این دیدار مطرح کردند بسیار راهبردی بود و لازم است که همه اقشار جامعه توجه کنند.

خطیب جمعه کرج تاکید کرد: همه کسانی که دلشان برای نظام و ارزش های اسلامی می تپد باید به بیانات رهبری توجه ویژه ای داشته باشند.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نقض برجام نکاتی را مطرح کردند، گفت: ایشان فرمودند دشمن تلاش می کند تفکر بسیجی را از مردم بگیرد برای این مهم نیز اقدام به طراحی رقیب برای بسیج می کند.

وی با طرح این سوال که چرا عده ای در داخل کشور با تفکر بسیجی مقابله می کنند و چرا عده ای در مقابل این تفکر می ایستند، گفت: بسیج مدافع اسلام و ارزش های دینی است همین مسئله باعث شده که عده ای در داخل با تفکر بسیجی مقابله کنند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه مردم با تفکر بسیجی در مقابل سختی های ناشی از تحریم ایستادند، گفت: حالا چه شده که عده ای دم از خستگی مردم و ارتباط گرفتن با آمریکا می زنند.

آیت الله حسینی همدانی گفت: عده ای به دنبال این هستند تا مسیر درست را نادرست جلوه دهند و اقدام به برچسب زدن به نیروهای انقلابی می کنند.

وی با اشاره به اینکه عده ای به نیروهای انقلابی که تمام قد در مقابل استکبار ایستاده و نمی گذارند تفکرات غربی در جامعه اشاعه پیدا کند انگ افراطی گری می زنند، گفت: بسیج یعنی عنصر بصیری که با توکل به خدا و اخلاص در عمل به موقع در جای که لازم است اقدام می کند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه وزیر و وکیلی که روحیه بسیجی نداشته باشد حرام خوری و تضییع بیت المال را توجیه می کند، گفت: برخی فقر و بیکاری و از کار افتادن کارخانه ها را می بینند ولی افسرده و غمگین نمی شوند، در عرصه بین المللی برای عزتمند شدن و حضور مقتدرانه تلاش می کند در حالی که داشته های داخلی را نادیده می گیرند.

آیت الله حسینی همدانی اضافه کرد: یادمان نرود که عده ای پس از جنگ خواستند بسیج را تعطیل کنند و می گفتند دیگر کار بسیج تمام شده و اما در پی آن امام راحل و رهبر معظم انقلاب تاکید کردند بسیج تمام شدنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بسیج یعنی دفاع از ارزش ها، گفت: تا استکبار جهانی وجود دارد مبارزه با استکبار گفتمان ما است و کوتاه نمی آییم.

نماینده ولی فقیه در استان البرز افزود: تا نابودی استکبار و در راس آن آمریکا و رژیم غاصب اسراییل و تفاله های دنباله رو آنها یعنی آل سعود شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بسیجی بصیر است و در مقابل انحراف می ایستد، گفت: بسیجی تلاش می کند تا انقلاب از مسیر درست منحرف نشود.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه بسیجیان باید هوشیار باشند، گفت: باید در مقابل انحراف ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه بسیجیان نباید از کسی و چیزی واهمه داشته باشند، گفت: تفکر بسیج باید مراقب باشد که انحرافات دامن جامعه را نگیرد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه آحاد جامعه باید بصیر و مدافع ارزش های ناب اسلامی باشند، گفت: مسئله نفوذ از اهمیت زیادی برخوردار است این مسئله نیازمند نگاه با بصیرت است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه مخالفان نیازمند دوقطبی شدن جامعه هستند، تذکر داد: باید در این زمینه هوشیار باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان البرز خطاب به امت حزب الله گفت: باید مراقب باشیم که در چرخه نفوذ دشمن نیفتیم و حرف دشمن را تکرار نکنیم.

آیت الله حسینی همدانی خطاب به دشمنان خارجی اسلام، انقلاب و ولایت گفت: به فضل پروردگار تا بسیج و تفکر بسیجی وجود دارد به کشور آسیبی نخواهد رسید.