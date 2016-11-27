شکست سنگین یوونتوس در زمین جنوا/ پسر سیمئونه کابوس تیم آلگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس روز یکشنبه در ادامه هفته چهاردهم رقابتهای سری آ در زمین جنوا به میدان رفت و برابر این تیم شکست ۳ بر یک را پذیرا شد.

جیوانی سیمئونه، پسر دیه گو سیمئونه ستاره این بازی بود و دو بار در دقایق ۳ و ۱۳ دروازه یوونتوس را گشود. آلکس ساندرو (۲۹ - گل به خودی) دیگر گل تیم جنوا را به ثمر رساند. تنها گل یوونتوس را در این بازی میرالم پیانیچ در دقیقه ۸۲ به ثمر رساند.

یوونتوس بعد از این باخت با ۳۳ امتیاز در صدر جدول باقی ماند. تیم میلان با ۲۹ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این شرح است:

* جنوا ۳ - یوونتوس یک

* کروتونه یک - سامپدوریا یک

* کالیاری ۲ - اودینزه یک

* بلونیا صفر - آتالانتا ۲