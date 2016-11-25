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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

اطلاعات دقیقی درمورد آمار کشته ها و مصدومان قطار تبریزمشهد نداریم

اطلاعات دقیقی درمورد آمار کشته ها و مصدومان قطار تبریزمشهد نداریم

تبریز - معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: فعلا اطلاعات دقیقی در مورد آمار کشته ها و مصدومان قطار تبریز مشهد نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برخورد دو قطار در سمنان گفت: یکی ازا ین قطارهای مسافربری قطار تبریز به مشهد بود که دو واگن ز قطار تبریز - مشهد دچار حادثه شده است.

وی با بیان اینکه فعلا آماری در خصوص کشته های این حادثه نداریم، ادامه داد: بعد از دریافت اطلاعات موثق و دقیق از طریق رسانه ها اطلاع رسانی های لازم انجام می گیرد.

پورمهدی همچنین با تاکید بر اینکه استاندار آذربایجان شرقی دستور لازم برای رسیدگی به این موضوع را صادر کردند، گفت: یک هیات مجرب فنی و اورژانسی از سوی آذربایجان شرقی  برای بررسی و کمک به آسیب دیدگان حادثه مذکور عازم دامغان شد.

کد مطلب 3833692

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