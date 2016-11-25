  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

حاشیه های دیدار استقلال و گسترش؛

شعار علیه سرمربی پرسپولیس و حمایت از قلعه نویی

شعار علیه سرمربی پرسپولیس و حمایت از قلعه نویی

اندک هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی با سر دادن شعار علیه سرمربی پرسپولیس، امیر قلعه نویی را مورد تشویق قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز از هفته یازدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را خواهید خواند:

* به دلیل سرمای شدید، استقبال چندانی از این بازی نشد و تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع بازی تنها ۱۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

* طرفداران استقلال علیه برانکوایوانکوویچ شعار دادند و سرمربی تراکتورسازی را مورد تشویق قرار دادند.

* سید مهدی رحمتی و بختیار رحمانی بیشتر از سایر بازیکنان استقلال مورد تشویق قرار گرفتند.

* حاضران در ورزشگاه از رحمتی خواستند که به همراه دیگر همبازی هایش گسترش را شکست داده تا فاصله امتیاز خود را با پرسپولیس کمتر کنند.

* مربی استقلال به هنگام گرم کردن از بازیکنانش خواست با توجه به سردی هوا، مراقب خود باشند تا در این لحظات قبل از شروع دیدار، دچار مصدومیت نشوند.

* حاضران در ورزشگاه برای شادی روح مرحوم پورحیدری صلوات و فاتحه قرائت کردند.

کد مطلب 3833699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها