شعار علیه سرمربی پرسپولیس و حمایت از قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز از هفته یازدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را خواهید خواند:

* به دلیل سرمای شدید، استقبال چندانی از این بازی نشد و تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع بازی تنها ۱۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

* طرفداران استقلال علیه برانکوایوانکوویچ شعار دادند و سرمربی تراکتورسازی را مورد تشویق قرار دادند.

* سید مهدی رحمتی و بختیار رحمانی بیشتر از سایر بازیکنان استقلال مورد تشویق قرار گرفتند.

* حاضران در ورزشگاه از رحمتی خواستند که به همراه دیگر همبازی هایش گسترش را شکست داده تا فاصله امتیاز خود را با پرسپولیس کمتر کنند.

* مربی استقلال به هنگام گرم کردن از بازیکنانش خواست با توجه به سردی هوا، مراقب خود باشند تا در این لحظات قبل از شروع دیدار، دچار مصدومیت نشوند.

* حاضران در ورزشگاه برای شادی روح مرحوم پورحیدری صلوات و فاتحه قرائت کردند.