دفاع از آرمانهای نظام اسلامی در قالب تشکیل بسیج اثر بخش بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حجازی فر ظهر جمعه در اجتماع دو هزار نفری بسیجیان ارومیه تحت عنوان مدافعان حرم با بیان اینکه در آموزش بسیجیان به گونه ای عمل شده که این نیروی مردمی بتواند در تمامی عرصه ها حضور یافته و در تمامی ابعاد و مسایل وارد عمل شود افزود: در این اجتماع درصدد نمایش اقتدار و آمادگی بسیج در تمامی عرصه ها بوده ایم و این اقتدار در سایه همدلی و همکاری بسیجیان محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز مفتخر است که این الگوی ایرانی اسلامی در دنیا فراگیر شده است عنوان کرد: ر سالهای اخیر نه تنها از توطئه‌های دشمنان کاسته نشده بلکه توطئه‌های آنان، متنوع، متکثر و تخصصی‌تر شده است بنابراین مردم و مسئولان باید با شناخت دقیق از تحرکات دشمن در پی مقابله با آن باشند.

حجازی‌فر افزود: تا پیان امسال با هدف گسترش اثرگذاری بسیج، ۶۲ پایگاه جدید و ۱۱ حوزه شهری و روستایی راه‌اندازی خواهند شد و تاکنون تعداد ۲۴۴ عنوان برنامه فرهنگی در بخشهای مختلف بسیج اجرا شده و در هفته بسیج نیز ۶۵۰ عنوان برنامه به مورد اجرا در می‌آید.

کارشناس امور بین الملل نیز در این همایش با بیان اینکه ایران در عراق هیچ لشکر و نیرویی ندارد و این همه موفقیت در آن به برکت بسیج مردمی در عراق حاصل شده است اظهار داشت: بسیج عراق به عنوان یک ارگان رسمی با تصویب مجلس این کشور تشکیل شد و به برکت نفس بسیج و به تبعیت از این نیروی مردمی در ایران مردم این کشور به دفاع از کشور خود می پردازند.

رحمت الله روحی با بیان اینکه داعش درعراق امروز به وسیله بسیج متوقف می شود و این قدرت نرم بسیجی که در ایران وجود دارد در هیج کجای جهان وجود ندارد افزود: امروز ما قدرت منطقه هستیم و تمام طرح های دشمنان در سایه هشیاری مردم ابتر مانده است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه های مختلف ضد شیعی و ضد سنی در دنیا اضافه کرد: هدف عمده از راه اندازی شبکه های داعش و القاعده و امثال آنها توهین به مقدسات مسلمانان و کشتار آنها بود.

در این اجتماع بسیجیان با سردادن شعاهایی انزجار خود را از مستکبران اعلام و کشتار مسلمانان در کشورهای اسلامی را محکوم کردند.

پنج آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام (ره) در کشور است همزمان با این روز و در طول هفته بسیج برنامه های متعددی در این زمینه تهیه و اجرا می شود.