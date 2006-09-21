به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار با تاكيد بر اينكه ايران براي پيشرفت كشورهاي اسلامي اهميت ويژه اي قائل است، گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تجربيات خود را در زمينه هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و انرژي در اختيار كشورهاي مختلف بويژه اسلامي قرار دهد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به گسترش همكاري ها در زمينه هاي گوناگون با كشورهاي آفريقايي تصريح كرد: همكاري تنگاتنگ ميان كشورهاي آسيايي و آفريقايي بويژه اسلامي باعث تسهيل در توسعه و پيشرفت آنها مي شود.

"احمد عبدالله سامبي" رئيس جمهور كومور نيز در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از اوضاع كشورش، خواستار استفاده از تجربيات و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي مختلف بويژه عمران و سازندگي شد.