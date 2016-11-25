به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته یازدهم شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم های تراکتورسازی و صبای قم پیگیری شد که این دیدار با برتری ۲ بر یک سرخپوشان تبریزی به پایان رسید. محمد ابراهیمی(۵۴) و محمد ایران پوریان(۶۶ - پنالتی) برای تراکتورسازی و احمد حسن زاده(۷۱) برابر صبا گل زدند.

تراکتورسازی تبریز در شرایطی به مصاف صبای قم رفت که می دانست با برتری در این دیدار جای پرسپولیس در صدر جدول را خواهد گرفت. با این حال در نیمه اول نمایش دور از انتظاری داشت و تنها یک بار دروازه حریف قمی خود را با خطر جدی مواجه کرد اما به گل نرسید.

در نیمه دوم شرایط متفاوت شد و سرخپوشان تبریزی نمایش بهتری داشتند و توانستند دو گل هم به تیم صبا بزنند. ابتدا محمد ابراهیمی با ضربه ای محکم که به بدن حاتمی هم برخورد کرد و تغییر جهت داد دروازه صبا را باز کرد و چند دقیقه بعد محمد ایران پوریان ضربه پنالتی را به گل دوم تبدیل کرد تا خیال قلعه نویی راحت شود.

اما این پایان کار نبود و صبا در دقیقه ۷۱ یکی از گل های خورده را جبران کرد تا دقایق باقی مانده به حساسیت بیشتری دنبال شود. در این دقایق قلعه نویی دست به یک تعویض زد و کرارجاسم را به جای ادینیو وارد زمین کرد که این بازیکن جنجالی در همین دقایق کوتاه بارها حاشیه ساز شد و یک کارت زرد هم دریافت کرد.

تراکتورسازی با این پیروزی ۲۳ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول رده بندی قرار گر فت.