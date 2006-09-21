به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار مرتضي طلايي در جلسه هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران كه عصر روز گذشته با حضور استاندار تهران برگزار شد ، افزود: نبايد برخي از اقشار جامعه را متهم كرد كه در معرض اعتياد و مواد مخدر قرار دارند ، چرا كه صد درصد مردم مي ‌توانند در معرض هر خطر و آسيبي قرار داشته باشند و اين مختص قشر خاصي نيست.

وي افزود: اطلاع رساني و آگاهي بخشي به جامعه نبايد موجب نگراني شهروندان و خانواده‌ ها باشد و انعكاس و ارائه آمارهاي متفاوت هيچ چيزي را تغيير نخواهد داد و بايد راهكارهاي مناسب ارائه و اجرايي شود.

در اين نشست ، معاون سياسي امنيتي استانداري تهران نيز با بيان اينكه توزيع اعتبارات و بودجه مبارزه با مواد مخدر در سطح كشور نا مناسب است ، گفت: بايد اعتبارات مبارزه با مواد مخدر به صورت استاني تخصيص داده شود.

عبدالله روشن اظهار داشت: در اين صورت است كه مي‌ توان كنترل و نظارت بيشتري بر برنامه ‌هاي اجرايي مقابله با اين معضل و بحران اجتماعي داشته باشيم.

معاون سياسي امنيتي استانداري تهران افزود: باندهاي سازمان يافته در نظر دارند كه مواد مخدر را با نازل ترين قيمت در اختيار مصرف ‌كننده قرار دهند.

وي گفت: دانشگاه ها ، بهزيستي ، آموزش و پرورش و دستگاه هاي فرهنگي براي مقابله با مواد مخدر با مشكل بودجه روبرو هستند و در 6 ماهه اول سال جاري هيچ گونه كمك قابل توجهي به تشكل هاي غير دولتي كه در اين خصوص نقش مهمي را دارند ، صورت نگرفته است.

معاون استاندار تهران گفت: اعتبارات و بودجه بايد بر اساس ارائه برنامه‌ هاي اجرايي براي مبارزه با مواد مخدر در اختيار دستگاه ها قرار گيرد.