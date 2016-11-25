نشست مشترک ترکیه ـ سعودی ـ آمریکا و جیش الفتح درباره حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یکی از منابع امنیتی سوریه در خصوص دیدار سرکرده های گروه تروریستی جیش الفتح با برخی کشورهای منطقه افشاگری کرد.

یک منبع امنیتی در اتاق عملیات ارتش سوریه و متحدانش که خواست نامش فاش نشود، در سخنانی گفت: در هفته جاری هیأتی از عربستان سعودی، آمریکا، ترکیه و جیش الفتح در ترکیه دیدار کردند و در این دیدار مقرر شد که جیش الفتح تحت هیچ شرایطی از بخش محاصره شده در شرق حلب خارج نشود حتی به قیمت کشتار شهروندان.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در این دیدار همچنین مقرر شد که گروه موسوم به جیش الفتح خود را برای عملیات بزرگی در حلب مجددا آماده کند.

این منبع امنیتی در همین رابطه تاکید کرد: این نشست و دیدار ثابت کرد که کشورهای مدعی حمایت از جان شهروندان، خودشان شریک کشتار مردم و ویرانی ها هستند. همچنین سخنان آنها درباره جان مردم فقط دروغ است.

وی افزود: اکنون وقت آن رسیده که استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه قیام کند و سخن حق را بگوید. وی نباید مجری سیاست های این کشورهای توطئه گر باشد. زیرا این کشورها طی تجربه های متوالی خود که بارها شکست خورده اند، فقط موجب کشتار و ویرانی شده اند.

این منبع امنیتی سوری در پایان تصریح کرد: ما وضعیت کنونی در خصوص استفاده از شهروندان به عنوان سپر انسانی توسط عناصر مسلح در بخش محاصره شده حلب را نمی پذیریم و در تلاش هستیم متناسب با میزان تهدیدات اقدام کنیم و تروریست های تکفیری را در سریع ترین زمان ممکن از حلب بیرون کنیم.

گفتنی است، دی میستورا که از مدار بی طرفی در بحران سوریه خارج شده است، اخیرا مدعی شد: روسیه نمی‌خواهد که مسئولیت نابودی مناطق شرقی استان حلب متوجه آن شود.