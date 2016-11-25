۳ امتیاز را به سختی از صبا گرفتیم/ هر بازی شرایط خاص خودش را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعداز پیروزی تیمش برابر صبای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم صبا یکی از تیم های خوب لیگ است که امروز خوب کار کردند.

وی با تاکید بر اینکه هربازی شرایط خاص خودش را دارد، گفت: دیدار مقابل صبا یکی از سخت ‌ترین بازی ‌های تراکتور در این فصل بود.

قلعه نویی همچنین با اشاره به تاکتیک های تیم حریف اظهار داشت: آنها با دوندگی فضا را بستند و به ما اجازه کار بیشتر را ندادند ولی ما نیز در نیمه دوم برنامه های دیگری مدنظر قرار دادیم و موفق شدیم به دو گل برسیم و خدارا شکر که پیروز شدیم و به صدر جدول رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه بازی امروز خیلی سخت و درگیرانه بود، ادامه داد: امروز یک گل بچه‌ گانه نیز خوردیم که بعداز گل تحت فشار قرار گرفتیم.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: امروز یک فوتبال مدرن از تراکتورسازی مقابل تیم سخت کوش صبا دیدید که آنها فضاها را بسته بودند.

قلعه نویی بر ضرورت آماده شدن هرچه سریعتر ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز تاکید کرد و گفت: امیدوارم ورزشگاه یادگار امام تبریز به زودی مهیای برگزاری بازی ها شود تا تعداد تماشاگران بیشتری در ورزشگاه حاضر شوند و تراکتورسازی را تشویق کنند.