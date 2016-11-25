صمد مرفاوی در نشست خبری شرکت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعداز پیروزی تیمش برابر صبای قم در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد ولی خبری از صمد مرفاوی نشد و وی در این نشست خبری همچون روز گذشته شرکت نکرد.

گفتنی است دیروز نیز دلیل شرکت نکردن مرفاوی در نشست قبل از بازی تاخیر پرواز کاروان تیم صبا به تبریز اعلام شد.

لازم به توضیح است که در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تیم صبای قم بود که که این بازی با برتری دو بر یک تیم تراکتورسازی به اتمام رسید.