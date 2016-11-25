نیاز ۳پروژه ورزشی شهرستان اهر برای تکمیل به اعتبارات ملی و استانی

به گزارش خبرنگار مهر، جابر اسدی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این پروژه ها شامل استادیوم پنج هزار نفری، سالن رزمی و سالن زورخانه (باستانی) است که برای تکمیل آنها به اعتبارات ملی و استانی نیاز است.

وی افزود: برای تکمیل این سه پروژه ورزشی، ۱۵۷ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر گفت: به علت کمبود اعتبارات دولتی، با شعار هر ورزشکار و ورزش‌دوست پنج ‌آجر در قالب بسیج سازندگی، احداث سالن های ورزشی با همراهی ورزشکاران و ورزش دوستان از اولویت های اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر است.

اسدی بابیان اینکه اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر برای میزبانی و برگزاری مسابقات بین المللی در این شهرستان برنامه ریزی می کند، افزود: شهرستان اهر در هر یک از تیم های ملی کاراته، کشتی، سرکل کبدی نماینده دارد و یکی از ورزشکاران اهری با ۱۸ سال سن به انتخاب کنفدراسیون بسکتبال آسیا به عنوان پدیده لیگ بسکتبال ایران شد به طوری که جایگاه ورزش قهرمانی شهرستان اهر در کشور از سطح بالایی برخودار است.

گفتنی است در کنار این گفتگو تفاهم نامه ای در حوزه پژوهشی و همچنین همکاری در واگذاری سالن و نیرو جهت برگزاری مسابقات ورزشی مابین رؤسای اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر و دانشگاه آزاداسلامی واحد اهر امضا شد.