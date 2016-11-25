به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جایزه بزرگ کشتی فرنگی جام حیدر علی اف، فردا (شنبه) در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

مراسم وزن کشی این رقابت ها عصر امروز برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۶۶ کیلوگرم محمد مراد الیاسی در دور اول به مصاف آرتم سورکوف از روسیه می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی گیران آذربایجان و لهستان کشتی می گیرد در این وزن ۱۳ نفر حضور دارند.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۳ کشتی گیر حضور دارند عظیم گرمسیری در دور اول به مصاف بالینت کورپاسی از مجارستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی گیران چین و آمریکا روبرو می شود.

در وزن ۷۵ کیلوگرم محمدعلی گرایی در دور نخست با زورابی داتوناشویلی از گرجستان کشتی می گیرد و در صورت غلبه بر وی در دور دوم با برنده کشتی میان نمایندگان کره جنوبی و آذربایجان مصاف خواهد داد. در این وزن ۱۴ نفر حضور دارند.

در وزن ۹۸ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند امیر حسین حسینی در دور اول استراحت می کند و در دور دوم با آراز حسن اف از آذربایجان کشتی می گیرد.

این رقابت ها از صبح فردا شنبه و به مدت یک روز برگزار می شود.