به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم های استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز پیگیری شد که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. محسن کریمی(۱۳ و ۲۳) برای استقلال و پریرا (۴۳) و علی نقی زاده(۸۰) برای گسترش فولاد گل زدند.

آبی پوشان تهرانی که قبل از تعطیلات توانسته بودند نتایج قابل قبولی بگیرند و از انتهای جدول جدا شوند، در ادامه خوب بودنشان نمایش قابل قبولی برابر گسترش داشتند و خیلی زود توانستند دروازه حریف تبریزی را باز کنند.

ابتدا در دقیقه ۱۳ محسن کریمی با دریبلی زیبا درون محوطه جریمه ضربه نه چندان محکمی را به سمت دروازه گسترش زد که این توپ را خسوس دفع کرد اما با برخورد به پای سیدمحسن حسینی وارد دروازه شد.

دو دقیقه بعد از این گل تیم گسترش می توانست بازی را به تساوی بکشاند اما ضربه «شیمبا» به تیر عمودی دروازه حریف برخورد کرد. درحالی که گسترش فولاد در تلاش برای جبران گل خورده بود استقلال در دقیقه ۲۳ گل دوم را هم روی یک ضد حمله زد و این بار هم محسن کریمی این کار را انجام داد.

درحالی که استقلالی ها خود را برای برتری دو بر صفر نیمه اول آماده می کردند در دقیقه ۴۳ لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا با عبور از میان دو مدافع آبی پوشان با شوتی محکم دروازه رحمتی را باز کرد تا نیمه اول با برتری ۲ بر یک استقلال به پایان برسد.

در نیمه دوم دو تیم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند اما یک اتفاق شرایط را به سود آبی ها تغییر داد تا هواداران این تیم امیدوار به یک برد و کسب سه امتیاز شوند. در دقیقه ۷۵ خسوس دروازه بان گسترش با بیرون آمدن از محوطه جریمه خطای خطرناکی را روی محسن کریمی انجام داد و با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شد.

پس از چند دقیقه توقف بازی و حضور دروازه بان دوم گسترش این دیدار مجددا پیگیری شد که تیم گسترش در دقیقه ۸۰ موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند. در این دقیقه محمدرضا خلعتبری که نیمه دوم به میدان آمده بود از اشتباه مدافع استقلال نهایت استفاده را برد و توپ را درون محوطه هجده قدم به علی نقی زاده پاس داد و این بازیکن هم با ضربه ای زیبا دروازه رحمتی را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

در دقایق پایانی استقلال تلاش زیادی کرد تا بازی را با برتری به پایان برسد اما دفاع خوب گسترشی ها این اجازه را به تیم میزبان نداد تا شاگردان منصوریان دو امتیاز حساس بازی خانگی را از دست بدهند و ۱۵ امتیازی شوند.