پاس گل های گسترش را بازیکنان استقلال دادند/ منصوریان اول راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری پس از تساوی دو بر دو استقلال برابر گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را شاهد نبودیم و متاسفانه اشتباهات فردی بازیکنان ما باعث شد تا پیروزی را با تساوی عوض کنیم.

وی تاکید کرد: گسترشی ها نتوانستند به ما گل بزنند بلکه این مدافعان ما بودند که زمینه گلزنی را برای آنها فراهم کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که سرمربی آبی پوشان گفته است تا هفته نوزدهم یکی از دو تیم اول یا دوم جدول خواهیم بود گفت: تا پایان لیگ زمان زیادی باقی مانده و همیشه قرار نیست مساوی کنیم و حتما در دیدارهای آینده پیروز خواهیم شد.

افتخاری در خصوص اینکه چرا استقلال مقابل گسترش فولاد بازی فنی و قابل قبولی ارائه نداد گفت: این را باید از سرمربی بپرسید نه از من.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا با این تساوی موقعیت منصوریان به خطر نمی افتد گفت: منصوریان تازه در ابتدای راه است و مطمئنا در آینده تیمش موفق خواهد شد.