۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

حواشی صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان؛

سقوط نفت آبادان به رده نهم/هت تریک رجب زاده

آبادن- صنعت نفت آبادان با شکست سنگین خانگی در برابر ذوب آهن به زده نهم سقوط کرد تا از این پس خود را در موقعیت خطر احساس کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با شکست سنگین ۳ بر صفر تیم میزبان همراه بود.

* هر سه گل این بازی را مهدی رجب‌زاده (۴۵- پنالتی، ۸۲ و ۸۴) برای ذوب آهن به ثمر رساند تا این بازیکن کهنه کار در آبادان هت تریک کند.

* این بازی را شاهین حاج بابایی با کمک حسن انتظاری و ایوب غلامزاده سوت زد و در آن به فرشاد فرجی (۹) شادکام (۱+۹۰) از صنعت نفت و محمد نژادمهدی(۵۲) از ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

* صنعت‌نفت آبادان در این بازی با ترکیب: حسن هوری، محمد پورمحمد، علی عبداللهزاده، مجتبی ممشلی، فرشاد فرجی، گوی هیان کیم (۶۱- رضا نوروزی)، حکیم نصاری، زبیر نیک نفس (۸۵- محمود داری‌زاده)، امیر زلیکانی، برونو اولیویرا (۷۶- دنی سانتویا) و محمد شادکام در برابر حریف قرار گرفت.

* ذوب‌آهن اصفهان نیز در این بازی ترکیب: رشید مظاهری، علی حمام، محمد نژادمهدی، حجت حق‌وردی، مهران درخشان‌مهر، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی مهدی‌پور، مهدی رجب‌زاده (۸۷- رضا شکاری)، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی (۸۳- وحید محمدزاده) و جری بنستون (۷۳- محمدرضا حسینی) بازی کرد.

* صنعت‌نفت با این شکست به رده نهم جدول رده‌بندی سقوط کرد و ذوب‌آهن با چند پله صعود به جمع تیم‌های بالانشین جدول رسید.

