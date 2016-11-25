سقوط نفت آبادان به رده نهم/هت تریک رجب زاده

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با شکست سنگین ۳ بر صفر تیم میزبان همراه بود.

* هر سه گل این بازی را مهدی رجب‌زاده (۴۵- پنالتی، ۸۲ و ۸۴) برای ذوب آهن به ثمر رساند تا این بازیکن کهنه کار در آبادان هت تریک کند.

* این بازی را شاهین حاج بابایی با کمک حسن انتظاری و ایوب غلامزاده سوت زد و در آن به فرشاد فرجی (۹) شادکام (۱+۹۰) از صنعت نفت و محمد نژادمهدی(۵۲) از ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

* صنعت‌نفت آبادان در این بازی با ترکیب: حسن هوری، محمد پورمحمد، علی عبدالله‎زاده، مجتبی ممشلی، فرشاد فرجی، گوی هیان کیم (۶۱- رضا نوروزی)، حکیم نصاری، زبیر نیک نفس (۸۵- محمود داری‌زاده)، امیر زلیکانی، برونو اولیویرا (۷۶- دنی سانتویا) و محمد شادکام در برابر حریف قرار گرفت.

* ذوب‌آهن اصفهان نیز در این بازی ترکیب: رشید مظاهری، علی حمام، محمد نژادمهدی، حجت حق‌وردی، مهران درخشان‌مهر، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی مهدی‌پور، مهدی رجب‌زاده (۸۷- رضا شکاری)، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی (۸۳- وحید محمدزاده) و جری بنستون (۷۳- محمدرضا حسینی) بازی کرد.

* صنعت‌نفت با این شکست به رده نهم جدول رده‌بندی سقوط کرد و ذوب‌آهن با چند پله صعود به جمع تیم‌های بالانشین جدول رسید.