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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۶

مدارس برخی مناطق مازندران روز شنبه تعطیل است

مدارس برخی مناطق مازندران روز شنبه تعطیل است

ساری - آموزش و پرورش مازندران تعطیلی برخی مناطق استان را در روز شنبه به دلیل برودت هوا و سرمای شدید ناشی از برف اعلام کرد.

محمودرضا علیزاده سخنگوی آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز شنبه تمامی مدارس سه مقطع شهرهای آمل، نور، چمستان، کلاردشت و منطقه لفور شیرگاه تعطیل است، اظهار داشت: همچنین مدارس مناطق کوهستانی بهشهر، نکا، گلوگاه، کلیه مدارس روستایی سوادکوه، منطقه صعب العبور از کوهپایه سرا به بالای بندی پی شرقی و مدارس استثنایی استان تعطیل است.

وی عنوان کرد: مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی نوشهر نیز تعطیل است و فعالیت بقیه مدارس پیش دبستانی دیگر شهرهای استان از ساعت ۹ صبح روز شنبه خواهد بود.

۴۷۰ هزار دانش آموز مازندران در چهار هزار مدرسه مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 3833784

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