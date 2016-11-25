مدارس برخی مناطق مازندران روز شنبه تعطیل است

محمودرضا علیزاده سخنگوی آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز شنبه تمامی مدارس سه مقطع شهرهای آمل، نور، چمستان، کلاردشت و منطقه لفور شیرگاه تعطیل است، اظهار داشت: همچنین مدارس مناطق کوهستانی بهشهر، نکا، گلوگاه، کلیه مدارس روستایی سوادکوه، منطقه صعب العبور از کوهپایه سرا به بالای بندی پی شرقی و مدارس استثنایی استان تعطیل است.

وی عنوان کرد: مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی نوشهر نیز تعطیل است و فعالیت بقیه مدارس پیش دبستانی دیگر شهرهای استان از ساعت ۹ صبح روز شنبه خواهد بود.

۴۷۰ هزار دانش آموز مازندران در چهار هزار مدرسه مشغول تحصیل هستند.