شکست نوجوانان نفت و گاز گچساران در دربی نفتی ها

به گزارش خبرنگار مهر ، این دیدار که عصر روز جمعه پنجم آذر۹۵ در ورزشگاه شهدای نفت گچساران و در حضور ۱۰۰ تماشاگر گچسارانی برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان نفت وگاز با وجود اینکه عملکرد خوبی از خود ارائه داد، در پایان با نتیجه دو بر یک شکست را متجمل شد.

در این دربی حساس و دیدنی تک گل نفتی های گچساران توسط دانیال خالویی به ثمر رسید.

نوجوانان نفت وگاز در سه دیدار قبلی خود برابر برق نوین شیراز، امید گناوه، نفت اهواز سه شکست را متحمل شده بودند.

تیم نفت و گاز گچساران در هفته ششم مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور هفته آینده بایستی به مصاف فولاد خوزستان برود.

نفت وگاز گچساران در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر نوجوانان در گروه سوم و با تیم های صنعت نفت ابادان ، فولاد خوزستان ، برق جدید شیراز، شاهین شهرداری بوشهر ، نفت اهواز و امید گناوه هم گروه شده است.

در هفته اول این رقابتها تیم نوجوانان نفت گچساران با قرعه استراحت مواجه شد ه بود.

حسن کیامرثی سرمربی نفت وگاز در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران در خصوص شکست های پی در پی تیم نفت وگاز افزود: پتانسیل تیم ما همین است، قوانین باشگاه به ما اجازه نمی دهد که بازیکن غیرشرکتی به اندازه کافی در تیم استفاده کنیم و همین امر به شدت به فوتبال گچساران در رده نوجوانان ضربه می زند.