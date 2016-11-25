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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

گرندپری بانوان جهان؛

تساوی سارا سادات خادم الشریعه مقابل صدرنشین مسابقات

تساوی سارا سادات خادم الشریعه مقابل صدرنشین مسابقات

شطرنج باز ایرانی حاضر در مرحله آخر مسابقات گرندپری بانوان جهان، در دور ششم این رقابتها مقابل صدرنشین مسابقات به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله آخر مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان امروز جمعه با برگزاری دیدارهای دور ششم پیگیری شد. در این مرحله از رقابت ها سارا سادات خادم الشریعه به مصاف مینوباتسیو شویلی از گرجستان رفت و موفق شد این بازیکن را با نتیجه تساوی متوقف کند. حریف گرجستانی سارا سادات خادم الشریعه صدرنشین فعلی مسابقات گرندپری است.

شطرنج باز کشورمان که در مرحله دوم گرندپری بانوان جهان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود، پیش از این در دور اول، دوم، چهارم و پنجم مسابقات نیز صاحب تساوی شده بود و در مرحله سوم هم به یک برد دست یافته بود.

مرحله آخر گرندپری بانوان جهان روز شنبه با برگزاری دیدارهای دور هفتم پیگیری می شود.

کد مطلب 3833788
زینب حاجی حسینی

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