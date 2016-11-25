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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور؛

پیروزی مدعیان در هفته سوم/ اولین برد هپکو و مرودشت

پیروزی مدعیان در هفته سوم/ اولین برد هپکو و مرودشت

هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان با برتری تیم های مدعی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از بیست و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان عصر امروز جمعه ۵ آذر ماه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای گچساران، مرودشت، کرمان، تهران و کاشان دنبال شد. 

در این هفته تیم نفت و گاز گچساران میزبان تیم تازه لیگ برتری شده بیتا سبزوار بود. تیم نفت در این دیدار نزدیک با اختلاف یک گل به پیروزی رسید تا بتواند عنوان صدر اول جدول را برای خود حفظ کند. شهرداری کاشان نیز میهمان خود شهرداری ارومیه را با وجود داشتن دو بازیکن خارجی شکست داد. 

هپکو اراک در تهران برابر نیروی زمینی تهران پیروز شد تا به اولین برد خود دست یابد. تیم مس کرمان درخانه تیم توسعه عمران بافق را مغلوب کرد و تیم نوین قطره مهر پارسه مرودشت نیز توانست برابر فولاد سپاهان اصفهان به پیروزی ارزشمندی دست یابد. 

نتایج کامل این دیدارها به این شرح است :

نفت و گاز گچساران ۲۸- بیتا سبزوار ۲۷
نوین قطره مهر پارسه مرودشت ۲۶- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۵
صنعت مس کرمان ۲۶- توسعه عمران بافق ۱۸
نیروی زمینی تهران ۲۱- هپکو اراک ۲۴ 
شهرداری کاشان ۲۹ - شهرداری ارومیه ۲۴ 

در پایان هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور رده بندی به این ترتیب است :

۱- نفت و گاز گچساران ۶ امتیاز 
۲- شهرداری کاشان ۵ امتیاز 
۳- مس کرمان ۴ امتیاز 
۴- نویه قطره مهر پارسه مرودشت ۲ امتیاز 
۵- بیتا سبزوار ۲ امتیاز 
۶- هپکو اراک ۲ امتیاز
۷- نیروی زمینی ۲ امتیاز 
۸- شهرداری ارومیه ۲ امتیاز 
۹- فولاد مبارکه سپاهان یک امتیاز 
۱۰- توسعه عمران بافق بدون امتیاز

کد مطلب 3833794

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