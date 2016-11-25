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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

پس از پیروزی برابر صنعت نفت؛

حسینی: آدم خوشبختی هستم/ هواداران صنعت نفت جو خوبی ایجاد کردند

حسینی: آدم خوشبختی هستم/ هواداران صنعت نفت جو خوبی ایجاد کردند

آبادان - سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کفت: فکر می کنم آدم خوشبختی هستم که با چنین بازیکنانی در تیم ذوب آهن کار می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه امروز جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: لازم می دانم از بابت شرکت نکردن خود در نشست خبری پیش از بازی عذرخواهی کنم زیرا به دلیل دندان درد، امکان شرکت در نشست خبری را نداشتم.

وی افزود: بازی خوبی بود و هواداران آبادانی با حضور خود یک جو عالی را برای این بازی به وجود آورده بودند. همه در این دیدار، شاهد یک بازی بسیار خوب و دیدنی بودیم.

حسینی ادامه داد: فکر می کنم من آدم خوشبختی هستم که با چنین بازیکنانی کار می کنم زیرا آنها به خوبی وظایف خود را در زمین پیاده می کنند.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان بیان کرد: برای حضور در این بازی، شناخت خوبی از تیم صنعت نفت آبادان به دست آورده بودیم. هدف ما برای این مسابقه، ابتدا کنترل بازی و بعد رسیدن به دروازه حریف بود زیرا می دانستیم در آبادان بازی سختی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در آبادان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با شکست سنگین ۳ بر صفر تیم میزبان همراه بود.
 

کد مطلب 3833795

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