روحانیون درخط مقدم مقابله باهجمه ها و شبهه افکنی های دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تقوی آزاد عصر جمعه در یادواره شش شهید طلبه و روحانی شهرستان اهر گفت: با توجه به هجمه های فرهنگی و شبهه افکنی دشمنان قسم خورده، امروز روحانیون وظیفه بسی سنگین تری از ۸ سال دفاع مقدس دارند.

وی افزود: با توجه اینکه بیشتر هجمه ها و شبهه افکنی های دشمنان از طریق فضاهای مجازی است از روحانیون انتظار می رود برای مقابله با این هجمه ها بیش از پیش از فضاهای مجازی در جهت پاسخگویی به این هجمه ها و شبهه افکنی ها استفاده کنند.

حجت الاسلام تقوی آزاد با بیان اینکه عزتی که امروز ملت ایران دارد به برکت خون پاک شهداست و همه ما وظیفه داریم حافظ خون پاک شهدا باشیم گفت: در استان آذربایجان شرقی، ۱۴۱ شهید طلبه و روحانی تقدیم نظام اسلامی شده است.