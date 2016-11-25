تیم قطران کاوه گرگان مقابل پارسا مشهد پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور در گروه شمال عصر جمعه تیم های قطران کاوه گرگان و پارسا مشهد به مصاف هم رفتند که این بازی نزدیک با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.

این بازی که در خانه بسکتبال گرگان و در حضور حدود ۵۰۰ تماشاگر گرگانی برگزار شد با نتیجه ۶۲ بر ۵۹ به سود تیم قطران کاوه پایان یافت تا تیم میهمان نخستین شکست خود را تجربه کند.

کوارتر اول بازی با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ به سود نماینده مشهد به پایان رسید و قطران کاوه کوارترهای سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج ۱۶ بر ۱۱ و ۱۹ بر ۱۵ پیروز شد. تلاش دو تیم در کوارتر دوم در امتیاز ۱۷ مساوی شد.

شاگردان صالح مخدومی در تیم قطران کاوه با ترکیب ابتدایی صابر مخدومی، رهام کبیر، کامیار صادق زاده، حسین خلیلی و محمد کمالوند به میدان آمدند و شاگردان محمد قیاسی در تیم پارسا با ترکیب ابتدایی احسان دلیر، امین بهشتی، شهریار قلی نژاد، مجید صادقی و محمد رضازاده وارد زمین شدند.

قیاسی سرمربی تیم پارسا به علت اعتراض شدید به قضاوت داوران از کنار زمین اخراج شد.

همچنین صابر مخدومی و رهام کبیر از تیم میزبان و مجید رحیمیان و احسان دلیر از تیم میهمان با پایان یافتن محدودیت خطای انفرادی از زمین خارج شدند.

مصطفی شریعتی به عنوان سرداور به همراه حسن کرد رستمی و وحید امین از مازندران کار قضاوت بازی را برعهده داشتند و غلامرضا خوش کفا ناظر این بازی بود.

رهام کبیر با کسب ۱۷ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین لقب گرفت. محمد کمالوند و کامیار صادق زاده نیز به ترتیب ۱۲ و ۱۱ امتیاز برای تیم میزبان کسب کردند.

تیم قطران کاوه گرگان با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در رتبه چهارم جدول گروه شمال قرار گرفت و پارسا مشهد با ۷ امتیاز در رتبه دوم باقی ماند.

تیم های حاضر در گروه شمال چهار بازی انجام داده اند زیرا بازی های هفته سوم این گروه لغو شده است.

نماینده بسکتبال گرگان در هفته پنجم جمعه ۱۲ آذر در سنندج به مصاف تیم هیئت بسکتبال کردستان می رود و پارسا در مشهد از تیم هیئت بسکتبال البرز قزوین میزبانی خواهد کرد.