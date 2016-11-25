تیم های روانشناسی در بیمارستان کوثر و ولایت مستقر شدند

جعفر جندقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با آگاهی یافتن درباره سانحه قطار تیم های پزشکی و بیمارستان های استان سمنان در حالت آماده باش قرار گرفتند، ابراز داشت: در سانحه برخورد قطارهای مسافری تبریز- مشهد و سمنان- مشهد در صبح روز جمعه، بالغ بر ۱۰۰ نفر مجروح و ۴۴ نفر جان باختند که با توجه به شدت حادثه و شمار زیاد افراد حادثه دیده در قطار برای جلوگیری از آثار روانی این حادثه در بازماندگان و آسیب دیدگان تصمیم گرفته شد مشاوران با حضور در بیمارستان ها به افراد بیمار و بازماندگان آنها خدمات مشاوره ارائه دهند.

وی افزود: تیم های مداخله روانی متشکل از یک خانم و دو آقا با گرایش کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در بیمارستان های ولایت دامغان و کوثر سمنان مستقر شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به نقش و اهمیت مشاوره های روانشناسی به بازماندگان و آسیب دیدگان سانحه قطار، ابراز داشت: این اقدامات می تواند فشار عصبی بیماران و بازماندگان را کاهش دهد و به حفظ آرامش روانی آنها کمک می کند، این افراد با دریافت نشانی و تلفن افراد بعد از مرخص شدن از بیمارستان مورد حمایت روانی قرار خواهند گرفت.

جندقی در ادامه ضمن بیان اینکه با توجه به اینکه اینگونه حوادث تا مدت ها در ذهن افراد اثر سو خود را برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: این مشاوره ها می تواند به افراد کمک کند تا زودتر به شرایط عادی زندگی باز گردند.

وی افزود: خوشبختانه تعداد زیادی از افراد آسیب دیده بعد از مراجعه به بیمارستان در همان ساعات اولیه مرخص شدند و تنها هفت نفر در بیمارستان کوثر سمنان و ۱۸ نفر در بیمارستان ولایت دامغان تحت درمان قرار دارند و امیدواریم آنها نیز به زودی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در خاتمه تصریح کرد: هم اکنون تیم های روانشناسی در حال انجام این خدمت به بازماندگان هستند.