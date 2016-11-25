استاندار آذربایجان شرقی پیام تسلیت صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اسماعیل جبارزاده به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

خبر تاسف‌بار حادثه ناگوار و دلخراش برخورد دو قطار مسافربری در مسیر تبریز- مشهد و جان باختن تعدادی از هموطنان‌مان در این حادثه، موجبات تالم و تاسف عمیق قلبی بنده و مردم شریف تبریز و آذربایجان را فراهم آورد.

اینجانب این حادثه تلخ و غم‌انگیز را به خانواده‌های داغدیده و هموطنان عزیز تسلیت می‌گویم و ضمن طلب شفای عاجل مصدومان، از خداوند متعال برای درگذشتگان حادثه، رحمت واسعه الهی و برای خانواده‌های معزز و بازماندگان محترم صبر و اجر الهی مسالت می‌نمایم.