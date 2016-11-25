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۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال؛

تساوی بدموقع تاسیسات و پیروزی دبیری و مس/ تساوی پرگل صدرنشین

تساوی بدموقع تاسیسات و پیروزی دبیری و مس/ تساوی پرگل صدرنشین

هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال در شرایطی برگزار شد که تیم تاسیسات به یک تساوی ناامیدکننده دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین هفته از رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر جمعه پیگیری شد و شاگردان وحید شمسایی که امیدوار بودند با برتری برابر مقاومت البرز خود را به صدرنشین نزدیکتر کنند، برابر حریف به تساوی رسیدند.

نکته جالب توجه دیدارهای این هفته نتایج کم گل بود که بدترین آن تساوی بدون گل شهرداری ساوه و یاسین پیشرو بود که در دیدارهای فوتسال کمتر چنین نتیجه ای رقم می خورد. با این حال دیدار تیم صدرنشین برابر حفاری پرگل بود و جبران سایر بازیها را کرد.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* مقاومت البرز یک - تأسیسات دریایی یک
* طرح و توسعه الوند یک - فرش آرا مشهد یک
* شهرداری ساوه صفر - یاسین پیشرو قم صفر
* دبیری تبریز ۲ - دانشگاه آزاد یک
*ارژن شیراز ۲ - آذرخش بندرعباس یک
​* شهروند ساری ۲ - مس سونگون ۳
* گیتی پسند ۶ - حفاری اهواز ۶

در پایان رقابت های این هفته تیم گیتی پسند با وجود تساوی برابر حفاری با ۳۲ امتیاز در صدر جدول ایستاد. مس سونگون با ۲۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و دبیری هم با ۲۶ امتیاز سوم است. حفاری و تاسیسات هم با ۲۳ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.
 

کد مطلب 3833813
رضا خسروي

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