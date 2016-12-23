اعزام هایی مبهم و پرحرف و حدیث/ به نام تورنمنت به کام سودجویان!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: اهالی کاراته به خوبی به یاد دارند که چند سال قبل دلالان ورزشی با ترتیب دادن تورنمنت هایی به اصطلاح بین المللی و یا حتی با نام مسابقات قهرمانی جهان در کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و اعزام کاراته کاهای علاقمند با اخذ مبالغی هنگفت، سودهای کلانی به جیب زده و ورزشکار جز حضور در یک تورنمنت بی کیفیت که هیج نام و نشانی از آن در سایت های رسمی نبود، عایدی دیگری نداشتند.

در همان زمان مسئولان سازمان تربیت بدنی بعد از شکایت گسترده خانواده ها که مشکلات متعددی را متوجه فرزندان خود در این اعزام ها می دیدند، مقتدرانه وارد عمل شد و هرگونه اعزام به تورنمنت هایی بی کیفیت و خارج از تقویم فدراسیون جهانی و قاره ای به خصوص در ترکیه را ممنوع اعلام کرد.

در شرایط فعلی تکواندو دچار چنین معضلی شده و این روزها شاهد فعالیت برخی مربیان و سودجویان در بحث اعزام به تورنمنت های بین المللی هستیم. تورنمنت هایی که کمتر نشانی از آنها حتی در سایت رسمی فدراسیون کشور برگزار کننده می توان یافت. در این اعزام ها نیز خانواده ها مبالغی سنگینی را پرداخت می کنند که بعضا بازدهی لازم را که ندارد هیچ، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

فدراسیون تکواندو ۲۳ آبان ماه با ارسال نامه ای به هیات های سراسر کشور اخذ هرگونه وجه از تکواندوکاران را برای اعزام به تورنمنت های بین المللی بر اساس مصوبه وزارت ورزش ممنوع اعلام کرد. در این نامه آمده است که تیم ها قبل از اعزام می بایست درخواست اعزام به همراه هزینه های لازم را به فدراسیون ارائه داده و در صورت تائید، این فدراسیون برای اخذ مجوز شورای برون مرزی اقدام خواهد کرد.

نکته مهم در این بین اینکه بسیاری از این اعزام ها بدون توجه به اطلاعیه فدراسیون و حتی بدون مجوز شورای برون مرزی انجام شده و متولیان اعزام هم هزینه های سنگینی را بازهم بدون توجه به نامه رسمی فدراسیون دریافت می کنند. نمونه اخیر آن نیز اعزام تیم هایی به بلغارستان، گرجستان و ترکیه بود که ورزشکاران آن هزینه های از ۱۵ تا ۴۰ میلیون ریال پرداخت کرده اند.

نمی توان گفت که فدراسیون در جریان این اعزام ها نبوده و توان مقابله با چنین اعزام هایی را ندارد. چرا که برخی از نفراتی که در این اعزام ها نقش اصلی را ایفا می کنند با فدراسیون همکاری نزدیک دارند و شاید همین رفت و آمد به داخل فدراسیون در موفقیت آنها برای جلب نظر خانواده در پرداخت هزینه های سنگین کمک شایانی کرده باشد.

برخی خانواده ها نیز در تماس با خبرنگار مهر از کیفیت پائین این اعزام ها گلایه کرده و خواستار ورود فدراسیون به نظارت بر این اعزام ها شدند. متاسفانه در یکی از این سفرها که به بلغارستان در رده کمربندهای پائین صورت گرفته، تکواندوکاران رده های سنی پایه از ترکیه تا بلغارستان را با اتوبوس طی کرده و در بخش تغذیه نیز مشکلات عدیده ای وجود داشت.

یاری یکی از مربیان تکواندو است که مدتی قبل تیمی را در رده های سنی نونهالان و نوجوانان به تورنمنتی خارجی اعزام کرد. وی در مورد این اعزام به مهر گفت: ما با مجوز شورای برون مرزی و با حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان راهی بلغارستان شدیم. هزینه ورزشکاران همراه از سوی اسپانسر تیم تامین شد و ریالی از ورزشکاران دریافت نشد. فقط نفراتی که به صورت همراه در کنار تیم حضور داشتند هزینه سفر خود را پرداخت کردند.

در همین خصوص تلاش زیادی داشتیم تا با احسنی فروز دبیر فدراسیون ارتباط برقرار کرده و موضع رسمی فدراسیون را در خصوص این اعزام و نوع نگاه فدراسیون به چنین تخلف هایی را جویا شویم که متاسفانه ایشان ارتباط را قطع و حاضر به پاسخگویی نشدند. از روابط عمومی فدراسیون نیز خواستیم شرایط گفتگو با دبیر را فراهم کند که خبری نشد.

نعیمی از دیگر مربیانی است که به همراه یک تیم راهی گرجستان شد. وی در مورد این اعزام به خبرنگار مهر گفت: ابراهیم سعادتی از قهرمانان سابق تکواندو ایران که مقیم کاناداست، از من خواست هدایت تیمی که قصد داشت از این کشور به گرجستان اعزام شود را برعهده بگیرم و من هم چند تن از شاگردان خود را که هزینه بلیط را پرداخت کرده بودند به همراه این تیم و به نمایندگی از کانادا به گرجستان اعزام کردم.

وی افزود: سفر من به گرجستان قبل از ابلاغ نامه فدراسیون بود و من اطلاعی در این مورد نداشتم. ولی سئوال من اینجاست، چرا زمانی که فدراسیون از اعضای تیم های ملی پومسه و هان مادانگ مبالغ هنگفتی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان دریافت می کرد، کسی پیگیر چنین مسائله ای نبود؟ چرا نورچشمی هایی که چند میلیون بابت تبلیغات پرداخت می کنند و از آن سو تیم را با دریافت هزینه های سنگین اعزام می کنند نباید پاسخگو باشند؟

این مربی تکواندو ادامه داد: عرفانیان، اسحاقی، وقوعی، اینانلو و بسیاری از بهترین های تکواندو فعلی ایران در نوجوانی هزینه کرده و با حضور در تورنمنت ها پیشرفت کرده و اکنون در لیگ مبالغ بالا دریافت می کنند و برای تیم ملی مدالهای با ارزشی جهانی و آسیایی کسب می کنند.

قنبری از دیگر مربیانی است که تیم هایی را طی سالهای اخیر به تورنمنت های بین المللی اعزام کرده است. وی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای آزاد در همه جای دنیا برگزار می شود و هر ورزشکاری هم که علاقمند بود می تواند در این رقابتها شرکت کند.

وی در خصوص اخذ مجوز شورای برون مرزی برای این سفرها گفت: فدراسیون تکواندو در خصوص اخذ مجوز سنگ اندازی می کند. پیش از این چند بار برای اخذ اقدام کردیم ولی آنقدر مشکل درست کردند که زمان تورنمنت گذشت. ما مشکلی با اخذ مجوز نداریم به شرط آنکه فدراسیون همکاری کند.

این مربی تکواندو در مورد بخشنامه فدراسیون در خصوص ممنوعیت اخذ وجه از ورزشکاران گفت: این نوشته قانون رئیس فدراسیون است. آقایان می خواهند همه چیز دست خودشان باشد، من هزینه های بلیط، اقامت و ثبت نام در مسابقات را اخذ می کنم. ورزشکار و خانواده ها نیز تاکنون راضی بوده و خدا را شکر نتایج خوبی هم کسب کردیم.

طی هفته های اخیر تیمی از تکواندو پایتخت بدون مجوز شورا و با ۲۱ تکواندوکار راهی استانبول در ترکیه شد و در یک تورنمنت دوستانه با حضور تیم های از ایران، عراق، فلسطین، اوکراین و سه تیم میزبان عنوان قهرمانی را کسب کرد. در این تورنمنت هزینه های اقامت در طول برگزاری از سوی میزبان پرداخت شد.

منصور ناطقی از داوران بین المللی تکواندو که مقدمات سفر به ترکیه را فراهم کرده بود در خصوص این تورنمنت به خبرنگار مهر گفت: این رقابتهای دوستانه با حضور شش تیم به میزبانی شهرداری استانبول و با حمایت فدراسیون ترکیه که دعوت نامه ها رو ارسال کرده بود به مدت دو روز برگزار شد. رقابتهایی خوبی را با میزبانی عالی شاهد بودیم که همه موارد مورد نیز از جمله ترانسفر در اختیار تیم ها قرار داده شده بود. البته هزینه بلیط هواپیما و دو روز اضافه ای که در هتل مانده بودند بر عهده تیم ها بود.

ورزشکارانی که در اعزام تیم به استانبول همراه تیم مذکور حضور داشتند، مبلغی حدود ۱۵ میلیون ریال پرداخت کرده اند که بر اساس آنچه که بررسیهای خبرنگار مهر نشان می دهد تهیه بلیط هواپیما و دو روز اقامت و برخی هزینه دیگر از سوی مسئولان اعزام کننده معقول به نظر می رسد. ولی آیا در فدراسیون تکواندو کسی از مسئولی که با هزینه ۳۵ میلیون ریالی تیم به گرجستان اعزام کرده در خصوص هزینه ها سئوال کرده است؟ آیا مسئولان فدراسیون در خصوص این اعزام ها در جریان قراردارند یا به طور کل بی اطلاع می باشند؟

بعضا شنیده می شود که چنین تورنمنت هایی ساختگی است و حتی مدالهای آن از میدان منیریه تهران تهیه و ارسال می شود. تورنمت هایی که بیشتر با هدف کسب درآمد از جیب خانواده های کم بضاعت که به سختی چنین هزینه هایی را تامین می کنند و متاسفانه به حساب برخی سودجویان می رود.

امید می رود مسئولان فدراسیون تکواندو به بخشنامه ای که به هیات های استانها ارسال کرده اند بسنده نکرده و با هدف حمایت از خانواده و هنرجویان تکواندو نظارت بیشتری بر روی چنین اعزام هایی داشته باشد.