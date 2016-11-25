به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، نوری مالکی امروز جمعه تصریح کرد که هدف از انفجار تروریستی دیروز پنجشنبه در شهر حله ایجاد فتنه میان مسلمانان بود که مجری آن وهابیت و گروه تروریستی داعش هستند.

مالکی در یادداشت های خود در صفحه رسمی اش در پایگاه ارتباط جمعی توئیتر تصریح کرد که اقدام جنایتکارانه ای که در جریان آن تعدادی از زائران شیعه اهل بیت در استان بابل هدف قرار گرفتند، اقدامی تروریستی علیه اسلام و پروژه ای برای ایجاد فتنه میان مسلمانان است که رهبری آنرا وهابیت و داعش بر عهده دارند.

وی افزود: مسلمانان؛ اعم از سنی و شیعه فهمیده اند که خطر فتنه مذهبی در کمین آنهاست و از همین رو، ما از جامعه بین المللی می خواهیم که تفکر وهابی را سازمانی تروریستی معرفی کرده و در لیست تروریسم بین المللی قرار دهد.

مالکی در عین حال از سرویس های امنیتی عراق خواست مجموعه های وابسته به گروه تروریستی و شکست خورده داعش را تا تحقق پیروزی قطعی تحت تعقیب و پیگرد قرار دهند.

گفتنی است که شهر حله عراق دیروز پنجشنبه شاهد وقوع انفجار تروریستی در یک پمپ بنزین بود که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها نفر از زائران ایرانی عتبات عالیات شد و گروه تروریستی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت.