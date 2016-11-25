پیروزی بر تیم مشهد حاصل تلاش بازیکنان و حمایت تماشاگران بود

صالح مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیروزی تیم بسکتبال قطران کاوه گرگان مقابل تیم پارسا مشهد اظهار کرد: بازی سختی بود، تیم پارسا شکستی در کارنامه نداشت و بازیکنان بلندقد این تیم کار را برای ما دشوار کرده بودند اما با تلاش بازیکنان موفق به پیروزی شدیم.

مخدومی افزود: یک هفته روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کردیم و شناخت کافی داشتیم، انصافا امروز کارهای تاکتیکی ما جواب داد و با حمایت هواداران به یک برد خانگی دیگر دست پیدا کردیم.

وی ضمن رضایت از عملکرد بازیکنانش بیان کرد: سه بازیکن ما زیر ۱۸ سال هستند و عملکرد خوبی در زمین بر جا می گذارند. در برخی از لحظات اشتباهات فردی مرتکب می شویم که باید با تلاش بیشتر این نقیصه را کاهش دهیم.

وی درباره استرس برخی بازیکنان بیان کرد: کامیار صادق زاده یکی از بازیکنان با تجربه تیم است که به علت جراحی زانو یک سال بازی نکرده و رهام کبیر در تیم شهرداری بنا به مسائلی یک فصل نیمکت نشین بوده است به همین خاطر نیاز به زمان بیشتری برای رفع استرس بازیکنان داریم.

سرمربی تیم قطران کاوه درباره اعتراضاتش در طول بازی به عملکرد داوران اظهار کرد: مورد خاصی نبود، فقط کمی عصبانی بودم اما می پذیرم که داوران نیز همانند ما مربیان اشتباه می کنند و اعتراضی ندارم.

مخدومی درباره بازی بعدی تیمش گفت: هفته آینده در کردستان به میدان می رویم. تیم کردستان حدود سه هزار تماشاگر دارد و شرایط جوی هم کار را برای ما سخت می کند اما در تمام بازی ها برای پیروزی به میدان می رویم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال در گروه شمال تیم قطران کاوه گرگان با نتیجه ۶۲ بر ۵۹ بر پارسا مشهد غلبه کرد و ۶ امتیازی شد.