ارائه ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری با حضور شرکتهای دانش بنیان در خوزستان

امید حاجتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال حضور موفق استان خوزستان در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بین المللی کیش در سال گذشته و عقد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در زمینه های موفق، برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در استان در دستور کار کارگروه اقتصاد مقاومتی استان خوزستان قرار گرفت و فرصت های مختلف سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این نمایشگاه عرضه شد.

وی تصریح کرد: از جمله ویژگی های این نمایشگاه حضور شرکت های دانش بنیان و ارائه بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری در این زمینه و همچنین بیش از ۹۶ طرح نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق است که همگی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت های دولت انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اضافه کرد: امیدواریم نتیجه این نمایشگاه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی قابل ملاحظه به استان باشد.