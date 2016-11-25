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۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خبر داد:

ارائه ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری با حضور شرکتهای دانش بنیان در خوزستان

ارائه ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری با حضور شرکتهای دانش بنیان در خوزستان

اهواز ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: از جمله ویژگی های نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در استان، حضور شرکت های دانش بنیان وارائه بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری دراین زمینه است.

امید حاجتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال حضور موفق استان خوزستان در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بین المللی کیش در سال گذشته و عقد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در زمینه های موفق، برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در استان در دستور کار کارگروه اقتصاد مقاومتی استان خوزستان قرار گرفت و فرصت های مختلف سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این نمایشگاه عرضه شد.

وی تصریح کرد: از جمله ویژگی های این نمایشگاه حضور شرکت های دانش بنیان و ارائه بیش از ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری در این زمینه و همچنین بیش از ۹۶ طرح نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق است که همگی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت های دولت انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اضافه کرد: امیدواریم نتیجه این نمایشگاه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی قابل ملاحظه به استان باشد.

کد مطلب 3833846

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