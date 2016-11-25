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۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

تک تیراندازان یمنی ۳ نظامی سعودی را از پای درآوردند

تک تیراندازان یمنی ۳ نظامی سعودی را از پای درآوردند

یگان های تک تیراندازی ارتش یمن و کمیته های مردمی امروز جمعه ۳ نظامی سعودی را به ضرب گلوله در منطقه العسیر از پا درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المسیره، یگان های تک تیراندازی ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز جمعه ۳ نظامی عربستانی را در منطقه العسیر کشتند.

یگان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی نیز پایگاه فرماندهی «علیب» ارتش عربستان را هدف قرار داد و یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن هم اردوگاه «السرقه» ارتش سعودی را موشک باران کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز جمعه همچنین با پیشروی ارتش سعودی به سمت پایگاه های خود در منطقه الربوعه در استان العسیر مقابله کرده بودند.

یگان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن عصر روز پنجشنبه نیز چندین گلوله توپ به سمت گروهی از نظامیان ارتش عربستان در پایگاه «ملطه» در استان العسیر شلیک کرده و خسارت های سنگینی به آنها وارد کرده بودند.

کد مطلب 3833856

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