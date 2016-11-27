شیوه های طبیعی برای تعدیل هورمون های ضروری بدن

به گزارش خبرنگار مهر، تعدیل میزان هورمون ها بسیار برای بدن اهمیت دارد. خوشبختانه ما می توانیم با انجام اقداماتی روزانه توازن این هورمون ها را حفظ کنیم.

تستوسترون

هورمون مردانه تستوسترون موجب افزایش مقاومت ماهیچه ها و استخوان ها می شود. همچنین نقش مهمی در رشد پسران در طول دوره بلوغ دارد. تغذیه نقش مهمی در میزان این هورمون دارد. به گفته محققان، مصرف محصولات سویا، آرد سفید یا الکل می تواند موجب کاهش این هورمون شود. اما از سوی دیگر، انگور، ماهی تن، انار و تخم مرغ از جمله مواد خوراکی تقویت کننده این هورمون هستند.

استروژن

رژیم غذایی در تنظیم این هورمون نیز نقش مهمی دارد. هورمون زنانه استروژن موجب تنظیم دوره ماهانه شده و همچنین از استخوان ها حفاظت می کند. تثبیت وزن بدن می تواند به حفظ میزان هورمون استروژن کمک کند، اگرچه وزن کمتر از حد معمول هم می تواند موجب کاهش تولید این هورمون شود. به گفته محققان، میزان بیش از اندازه بالای این هورمون، همانند حالت مرتبط با سرطان سینه، نیز با چاقی مرتبط است.

کارشناسان اذعان می دارند غلات کامل، سویا و میوه ها و سبزیجات تازه، بخصوص بروکلی، گل کلم و کلم پیچ می تواند به حفظ میزان سالم استروژن کمک کنند.

آدرنالین

این هورمون مرتبط با استرس بوده و در مواقع واکنش جنگ یا گریز، با بازکردن مجاری هوا، انتقال خون به مهم ترین ماهیچه ها و افزایش قدرت، انرژی ما را تامین می کند. اما داشتن آدرنالین بالا در مواقعی که نیاز نیست می تواند مضر باشد، چراکه موجب سرگیجه، تحریک پذیری، بی قراری و سایر علائم مرتبط با اضطراب می شود. یکی از بهترین راه های کنترل آدرنالین، مدیریت استرس است.

روش های طبیعی کاهش استرس شامل مدیتیشین و فعالیت فیزیکی است. ورزش های تمرکز حواس هم نیز با تمرکز مجدد حواس بر اوضاع پیرامونی موجود، در کاهش استرس نقش دارند. این ورزش ها شامل نفس کشیدن عمیق، خوردن نوشیدنی گرم یا صرفا گوش دادن به صداهای اطراف است.

کورتیزول

این هورمون نیز با استرس مرتبط است. کورتیزول در حفظ توازن مایعات بدن و فشارخون نقش دارد. خارج از مواقع پراسترس، می تواند بر سیستم ایمنی بدن و گوارش هم تاثیر گذارد. اما میزان بالای آن به مدت طولانی، می تواند موجب توقف عملکرد سیستم ایمنی و افزایش فشارخون شود و همچنین تغییراتی فیزیکی نظیر آکنه و چاقی را موجب شود. مدیریت استرس نیز موجب تنظیم کورتیزول می شود.

انسولین

ورزش می تواند برای تعدیل میزان انسولین، بخصوص در افراد دیابتی، مفید باشد چراکه موجب افزایش حساسیت بدن به انسولین می شود.