به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، "جد راكوف" اظهارات وزارت دفاع (پنتاگون) را مبني بر اينكه مي بايست نامها و ديگر اطلاعات مربوط به هويت بازداشت شدگان را به منظور حفظ حريم آنها به شكل مخفيانه نگاه دارد، رد كرد و دستور داد كه اين گونه اقدامات ظرف يك هفته حذف شود.

در حكم قاضي فدرال آمريكايي به اين مسئله اشاره شده كه در دانستن چگونگي رفتار با زندانيان منافع قابل ملاحظه اي وجود دارد خواه آنها مورد بدرفتاري قرار گرفته باشند و خواه چنين بدرفتاري به گونه اي مطلوب مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته باشد.

آمريكا از چهار سال پيش در گوانتانامو، صدها تن را با ادعاي ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد كه خواهان تعطيلي هرچه سريعتر گوانتانامو شده، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است.

اين در حالي است كه "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درخواست هاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني را رد كرده؛ ازسوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا نيز در اين باره اعلام كرده است : زماني گوانتانامو تعطيل مي شود كه خطر تروريسم آمريكار را تهديد نكند.