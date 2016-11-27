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۷ آذر ۱۳۹۵، ۵:۴۹

مطالعه جدید نشان می دهد؛

اختلاف جنسیتی در سن امید به زندگی همچنان ادامه دارد

اختلاف جنسیتی در سن امید به زندگی همچنان ادامه دارد

مطالعه جدید نشان می دهد عمر مردم جهان همچنان طولانی تر از قبل است و همچنان سن امید به زندگی در زنان بیش از مردان است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان بین المللی داده های بیش از یک میلیون نفر را در سطح جهان بررسی کردند. آنها دریافتند از قرن ۱۸ تاکنون، نسل اخیر دارای بیشترین میزان امید به زندگی در تاریخ بشر و تمامی پستانداران اولیه بوده است.

به عنوان مثال، نرخ امید به زندگی در سوئد در طول ۲۰۰ سال گذشته از ۳۰ سال به بیش از ۸۰ سال رسیده است.

اما علیرغم افزایش کلی سن امید به زندگی که نتیجه پیشرفت در علم پزشکی و داروست، مردان هنوز عمر کوتاه تری از زنان دارند.

سوزان آلبرتز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دوک کارولینای شمالی، در این باره می گوید: «عمر کوتاه مردان نسبت به زنان ریشه تکاملی دارد. ولی از دلایل احتمالی آن می توان به ژنتیک و میزان بالای رفتارهای پرخطر در مردان اشاره کرد.»

کد مطلب 3833876

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