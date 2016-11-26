با مطالعه دقیقتر تاریخ از اجرای منویات غلط دیگران خودداری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام‌ قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به اظهارات نسنجیده و ادعاهای گنگ و مبهم رئیس جمهور جیبوتی درخصوص مداخله ایران در امور کشورهای منطقه اظهار داشت: ضروری است مقامات این کشور قبل از بیان هرگونه سخنی که از اصل و اساس و واقعیت های جاری به دور است با تکیه بر تفکر و مراجعه به منابع بی طرف و دوری گزیدن از القائات آشفته خواهان در منطقه با بهره گیری از استقلال رای و نظر کارشناسان خود، در چارچوب فهم و درک حتی حداقلی خود اظهار نظر کنند.

وی به اسماعیل عمر غیله توصیه کرد بهتر است به جای تکرار سخنان ناروا و واهی و صادره از سوی دیگران، با واقع بینی و نگرشی دقیق و عمیق به ثبات و مصالح کلان مردم منطقه، به بازنگری کلمات و گفتار یک سویه خود بپردازد، چرا که اینگونه مواضع هیچ خدمتی به صلح و امنیت منطقه ای و به ویژه حل بحران های سوریه و یمن و بحرین نخواهد کرد.

قاسمی گفت: لازم است رئیس جمهور جیبوتی ضمن خودداری و پرهیز از اجرای منویات غلط دیگران، واقع گرایی بیشتری پیشه کند.

وی افزود: بار دیگر لازم است به ایشان توصیه کنم به مطالعه هرچه دقیق تر تاریخ و تمدن جهان به خصوص منطقه بپردازد. تاریخ منطقه مملو از عبرت های پرشماری است که می تواند به عنوان چراغ راه آینده به کار آید.

لازم به ذکر است، «اسماعیل عمر غیله» رئیس جمهور جیبوتی در گفت‌وگو با نشریه «الشرق الاوسط» مدعی شد که ایران سال‌هاست که در امور جهان عرب چون یمن، سوریه، عراق و بحرین مداخله می‌کند و موجب تحریک درگیرهای فرقه‌ای است و از شبه نظامیان مسلح با پول و سلاح حمایت کرده و مانعی در برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

وی ادعا کرد که این کشورها به خاطر چنین مواردی به عرصه جنگ کشیده شدند.