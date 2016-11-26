وب سایت شورای امنیت ملی افغانستان هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، گروهی به نام «ارتش سایبری هزاردستان» وب سایت شورای امنیت ملی افغانستان را هک کردند، این وب سایت اکنون از دسترس خارج شده است.

این هکرها در پیامی روی سایت شورای امنیت ملی افغانستان نوشتند که «ما عدالت و برابری برای همه اقوام افغانستان را می‌خواهیم و تا برقراری عدالت از پای نخواهیم نشست».

این گروه همچنین اعلام کردند که کنترل این سایت را در اختیار گرفته و تمام اطلاعات آن در دسترس آنها است.

هکرها همچنین گفتند که امنیت در افغانستان تنها فریب یا وهم است.

«تواب غورزنگ» سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این اقدام گفت: این یک عمل تروریستی سایبری است. سایت ما برای چند لحظه هک شده بود، گروه‌های فنی ما در حال تلاش برای فعال سازی دوباره سایت هستند.

این هکرها همچنین عکس‌های«حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان و «معصوم استانکزی» رئیس اداره امنیت ملی، «گل‌نبی احمدزی» فرمانده پلیس شهری کابل و «عبدالرحمان رحیمی» فرمانده پلیس کابل را با پس‌ زمینه پرچم گروه داعش چاپ کردند.

این هکرها از این افراد به عنوان قاتلان قربانیان چهار حمله مرگبار به شیعیان در سال جاری که گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته نام بردند و خواستار محاکمه و مجازات آنها شده‌اند.

هکرها پدید آوردن گروه داعش در افغانستان را هم به این مقام‌های دولتی نسبت داده‌اند.

لازم به ذکر است که وب سایت شورای امنیت ملی افغانستان برای مدتی در اختیار این هکرها بود، ولی بعداً از کنترل آنها خارج شد و در حال حاضر این پیام روی صفحه آن ظاهر می‌شود که سرور این سایت به صورت موقت در حال تعمیر است.

به نظر می‌رسد سروری که سایت شورای امنیت ملی افغانستان روی آن قرار دارد، خاموش شده تا این سایت از دسترس خارج شود.