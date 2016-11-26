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۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۸

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب؛

ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی وارد بندر دوربان آفریقای جنوبی شد

ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی وارد بندر دوربان آفریقای جنوبی شد

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی وارد بند دوربان آفریقای جنوبی شد و از سوی پایگاه دریایی این کشور در دوربان و سفیر کشورمان مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش دیپلماسی عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوب، برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی متشکل از ناو پشتیبانی بوشهر و ناو جنگی الوند در مسیر خود به سمت بندر کیپ تاون و اقیانوس اطلس وارد بند دوربان آفریقای جنوبی شد و از سوی پایگاه دریایی این کشور در دوربان و سفیر کشورمان مورد استقبال قرار گرفت.

موحدی سفیر کشورمان در آفریقای جنوبی ضمن ملاقات با امیر گلستانه، فرمانده ناوگروه و فرماندهان دو ناو مذکور، از ناوها بازدید و در جریان ماموریت آنان قرار گرفت.

سفیر کشورمان با اشاره به روابط دوستانه و استراتژیک بین دو کشور دوست ایران و آفریقای جنوبی به اهمیت اینگونه دیدارها اشاره و آن را برای پیشبرد روابط استراتژیک میان دو کشور بسیار حائز اهمیت دانست.

کد مطلب 3833972
محمد مهدی ملکی

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