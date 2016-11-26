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۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۱

رئیس ستاد عتبات دانشگاهیان:

اعزام دانشجویانی که می خواهند در نجف و کربلا ازدواج کنند

اعزام دانشجویانی که می خواهند در نجف و کربلا ازدواج کنند

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: در دوره شانزدهم دانشگاهیانی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا باشند، در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام محمدرضا فقیهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوره پانزدهم ۴۴۴ کاروان از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی ادامه داد: اکنون درحال برنامه ریزی برای دوره شانزدهم هستیم و فرایند اعزام دانشگاهیان در بهمن، اسفند و فروردین انجام شده و تا آخر فروردین ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با ابیان اینکه زمان اعزام دانشگاهیان در دوره شانزدهم اول بهمن خواهد بود افزود: در دوره بعد دانشگاهیانی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا باشند، در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 3833994
زهرا سیفی

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