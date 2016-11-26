اعزام دانشجویانی که می خواهند در نجف و کربلا ازدواج کنند

حجت الاسلام محمدرضا فقیهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوره پانزدهم ۴۴۴ کاروان از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام شدند.

وی ادامه داد: اکنون درحال برنامه ریزی برای دوره شانزدهم هستیم و فرایند اعزام دانشگاهیان در بهمن، اسفند و فروردین انجام شده و تا آخر فروردین ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با ابیان اینکه زمان اعزام دانشگاهیان در دوره شانزدهم اول بهمن خواهد بود افزود: در دوره بعد دانشگاهیانی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا باشند، در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.